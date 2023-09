Tennis, per una coppia che scoppia ce n’è un’altra che nasce: è ufficiale

Tennis, dietro le quinte del Tour ne stanno davvero succedendo di tutti i colori: una coppia scoppia e un’altra spicca il volo.

Potremmo elencarne a decine, se fosse necessario, di coppie nate sotto rete. Alcune hanno avuto vita breve, altre hanno resistito al tempo, alla pressione e ai ritmi assolutamente folli del Tour. Si pensi a Gael Monfils ed Elina Svitolina, ad esempio, ma anche agli innamoratissimi Flavia Pennetta e Fabio Fognini.

Si sono incontrati grazie al tennis anche Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas, il cui avvicinamento ha tenuto banco praticamente per tutta l’estate. Una passione esplosa all’improvvisa, la loro, ma che potrebbe essersi già esaurita. Ha destato non pochi sospetti, infatti, il modo in cui siano improvvisamente scomparse, dalla pagina Instagram della coppia, tutte le foto che i due tennisti avevano condiviso in questi mesi trascorsi insieme. Il popolo dei social ha immediatamente dato l’allarme, ipotizzando che possano avere rotto. Non ci sono conferme ufficiali in tal senso, almeno per il momento. Ne sapremo comunque di più, presumibilmente, nelle prossime ore.

Conforta, però, che per una coppia che potrebbe teoricamente essere scoppiata ce ne sia un’altra che, invece, ha deciso di spiccare il volo. Anche il loro amore è nato sotto rete ed è piuttosto recente, tant’è che avevano ufficializzato la loro storia poco tempo fa. In primavera, ad essere precisi, quando lei era stata avvistata sugli spalti del Madrid Open, intenta a fare il tifo per quello che non sapevamo ancora essere il suo fidanzato.

Tennis, fiori d’arancio siano: presto sposi

I bene informati dovrebbero avere intuito, a questo punto, che stiamo parlando di Ana Potapova ed Alexander Shevchenko, entrambi russi, giovani e, a quanto pare, innamoratissimi. Al punto da aver deciso proprio nelle scorse ore di convolare a nozze e di mettere su famiglia.

I due piccioncini hanno dato l’annuncio sui social network con uno scatto molto tenero che li ritrae insieme e nel quale non si può non notare il vistoso anello che la splendida tennista porta all’anulare. Si sposeranno presto, dunque, ampliando ulteriormente la lista di coppie nate in campo e negli spogliatoi. Una vera e propria favola, quella di Ana e Alexander, che si conoscono da quando avevano 9 anni ma che hanno capito di provare qualcosa di più solo durante gli appuntamenti australiani di inizio anno.

Prima di allora erano stati fidanzati, a loro volta, con altri due colleghi: la Potapova con Alex de Minaur, Shevchenko con Katie Boulter. “È qualcuno – aveva detto Ana della sua dolce metà – che non solo conosce il tennis, ma che vuole anche ciò che è meglio per te. Anche se gioco di m****, lui mi supporterà comunque, quindi è molto bello avere qualcuno come lui nel tour. Lui capisce”.