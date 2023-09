Villarreal-Girona, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Villarreal-Girona è una partita della settima giornata della Liga e si gioca mercoledì alle 19:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Sedici punti in classifica: gli stessi del Barcellona che guida il campionato. Sedici gol fatti, gli stessi del Barcellona. Sette subiti, uno in più di Barcellona e Real Madrid. I numeri del Girona sono impressionanti e rendono l’idea di come la squadra allenata da Michel abbia iniziato questa stagione. Alla grandissima. Senza ombra di dubbio.

Una squadra che gira alla perfezione, che si diverte, e che sta dimostrando di avere in rosa elementi di valore, sotto il profilo caratteriale e tecnico. Quanto durerà questa bella favola? Solamente dopo lo si scoprirà e ci pare oggettivamente difficile che in Liga si possa ripetere quello che ha combinato il Leicester in Premier League. Siamo sognatori, ma non ci spingiamo così oltre. La capolista adesso è attesa da una trasferta assai difficile sul campo del Villarreal: gli uomini di Rojo Martin non hanno iniziato benissimo anche se di punti in classifica ne hanno sette e quindi occupano una posizione tranquilla. Di certo non è quello di un campionato anonimo l’obiettivo stagionale, ecco perché serve una immediata inversione di tendenza, una di quelle che possono ribaltare anche tutte le carte in tavola.

Quindi? Quindi diciamo che è favorita la formazione di casa che potrebbe iniziare a mettere il freno alla favola Girona che, oggettivamente, non ha la forza di fare questo campionato fino alla fine. L’obiettivo è, e rimane, quello di una salvezza tranquilla. Niente di più.

Dove vedere Villarreal-Girona in diretta tv e streaming

Villarreal-Girona è una gara valida per la settima giornata della Liga ed è in programma sabato alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Si prospetta la prima sconfitta stagionale per il Girona contro un Villarreal oggettivamente più forte. La squadra padrona di casa dovrebbe riuscire a prendersi i tre punti in palio rilanciandosi così in classifica.

Le probabili formazioni di Villarreal-Girona

VILLARREAL (4-4-2): Jorgensen; Foyth, Albiol, Mandi, Pedraza; Trigueros, Comesana, Capoue, Pino; Sorloth, Morales.

GIRONA (4-5-1): Gazzaniga; Couto, Lopez, E. Garcia, Blind; Tsygankov, Martin, A. Garcia, Herrera, Savio; Doybyk.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1