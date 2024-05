Scambio da fantascienza tra Juve e Real Madrid, Thiago Motta fa festa

Calciomercato Juventus, il Real Madrid non molla la presa e potrebbe assaltare nel corso della prossima estate. I bianconeri dal proprio canto hanno già nel mirino chi chiedere ai Blancos. La situazione

Il mercato sta per entrare nel vivo, almeno ufficialmente. Perché c’è da dire che le varie società, da diverso tempo, si stanno muovendo sul mercato per cercare di capire gli obiettivi per la prossima stagione.

Una di queste è il Real Madrid, in Spagna: la truppa di Carlo Ancelotti che il prossimo 1 giugno contro il Borussia Dortmund giocherà la finale di Champions League, ha praticamente già preso Mbappé. Il francese ha annunciato l’addio al Psg ed è pronto a vestirsi di bianco l’anno prossimo. Ma un altro che potrebbe fare questo passaggio, volando a Madrid, è Andrea Cambiaso, giocatore della Juventus, che piace moltissimo a Carlo Ancelotti. Di un interesse madrileno si è parlato nelle scorse settimane, tant’è che anche i bookmaker hanno deciso di piazzare una quota sul proprio palinsesto nel merito di questa possibile operazione di mercato. Ancelotti, inoltre, ha un super rapporto con il procuratore del giocatore, Giovanni Bia, e quindi potrebbe anche toccare i tasti giusti.

Calciomercato Juventus, ecco Ceballos

Tenendo presente che la Juventus ha assoluto bisogno di soldi per rimettere a posto i conti così come confermato in più di un’occasione da Cristiano Giuntoli, e quindi una cessione potrebbe essere, semmai, solamente economica, non è detto che il direttore dell’area sportiva bianconera, parlando con Thiago Motta che salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe essere il nuovo allenatore, non chieda un giocatore in cambio.

E il nome che potrebbe venire fuori è quello di Dani Ceballos, un tuttofare dentro la squadra madrilena. Un giocatore che potrebbe anche piacere a Motta per via di quelle caratteristiche tecniche cercate dall’attuale trainer del Bologna. Ecco quindi che ci potrebbe essere questo scambio in piedi, qualcosa che potrebbe fare felice Thiago Motta, quasi un regalo per il suo arrivo alla Continassa.