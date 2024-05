I pronostici di sabato 18 maggio: Serie A e Bundesliga

I pronostici di sabato 18 maggio: c’è l’ultima giornata di Bundesliga decisiva in zona retrocessione, e due partite di Serie A.

La penultima giornata di Serie A prosegue sabato con Lecce-Atalanta e Torino-Milan. Trasferta potenzialmente insidiosa per la squadra di Gasperini, da un lato ancora scossa per via della sconfitta in Coppa Italia e dall’altro già concentrata sulla finale di Europa League. La Dea però può mettere già al sicuro la qualificazione alla prossima Champions League e seppur con tante riserve in campo dovrebbe riuscire ad avere la meglio su un Lecce ormai senza obiettivi.

Anche il Milan è spensierato e senza più obiettivi, al contrario del Torino che ancora può dire la sua per la qualificazione alla Conference League. Un risultato positivo dei granata non sarebbe una sorpresa visto che davanti al suo pubblico la squadra di Ivan Juric ha perso una sola partita dallo scorso ottobre.

Pronostici altre partite

L’ultima giornata di Bundesliga dovrebbe regalare parecchie goleade: principali candidate sono le partite di Leverkusen e Dortmund, spettacolo assicurato anche in Hoffenheim-Bayern Monaco ed Eintracht Francoforte-Lipsia.

Nella lotta per non retrocedere occhio al Colonia che proverà il tutto per tutto sul campo del tranquillo Heidenheim, mentre al Mainz basterebbe un pareggio sul campo del Wolfsburg.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Atalanta vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Lecce-Atalanta, Serie A, ore 18:00

Vincenti

• Eintracht Francoforte o pareggio (in Eintracht Francoforte-Lipsia, Bundesliga, ore 15:30)

• Stoccarda (in Stoccarda-Borussia Mönchengladbach, Bundesliga, ore 15:30)

• Torino o pareggio (in Torino-Milan, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Borussia Dortmund-SV Darmstadt, Bundesliga, ore 15:30

• Eintracht Francoforte-Lipsia, Bundesliga, ore 15:30

• Hoffenheim-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 15:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Bayer Leverkusen-Augsburg, Bundesliga, ore 15:30

• Union Berlino-Friburgo, Bundesliga, ore 15:30

• Wolfsburg-Mainz, Bundesliga, ore 15:30

Il “clamoroso”

Colonia vincente e almeno tre gol complessivi (in Heidenheim 1846-Colonia, Bundesliga, ore 15:30)