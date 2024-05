Torino-Milan, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Torino-Milan è una partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

La cinquina rifilata al Cagliari sabato scorso (5-1) a San Siro ha permesso al Milan di mettere fine al digiuno di vittorie – i tre punti mancavano da più di un mese – e di chiudere ogni discorso per quanto riguarda il secondo posto. I rossoneri, saliti a quota 74 punti, sono irraggiungibili sia per la Juventus che per il Bologna e si sono garantiti un pass per la Final Four della Supercoppa Italiana, in programma a gennaio in terra saudita.

Un successo necessario ma che sposta poco – la stagione del Diavolo non può essere considerata positiva – e che non fa altro che alimentare rimpianti. In casa Milan intanto sono già concentrati sul futuro: l’era Pioli è ormai agli sgoccioli ma la società non ha ancora le idee chiare su chi dovrà prendere il suo posto ed il casting dà l’impressione di essere ancora apertissimo. Theo Hernandez e compagni nel frattempo si preparano ad affrontare l’ultima trasferta stagionale in casa di un Torino che si ritrova in corsa per la Conference League. I granata sono decimi in classifica ed hanno appena tagliato il traguardo dei 50 punti: quest’anno però anche arrivando ottavi si ottiene un biglietto per l’Europa e la Fiorentina, in campo ventiquattr’ore prima nello scontro diretto con il Napoli, ha solamente 3 punti in più (con una gara in meno). La vittoria in rimonta contro il Verona – Savva e Pellegri hanno ribaltato gli scaligeri nell’ultimo turno – ha restituito il sorriso ad Ivan Juric. Il suo Torino non vinceva da cinque giornate. E, soprattutto, non segnava da ben quattro turni.

Torino-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Nel terzetto difensivo granata Juric potrebbe preferire Vojvoda a Lovato, mentre a centrocampo chiede spazio Tameze: l’ex Verona verosimilmente duetterà con Ilic. Di conseguenza Ricci verrà spostato qualche metro più avanti, nel ruolo che solitamente ricopre l’infortunato Vlasic (stagione già terminata per il croato). Davanti più Sanabria di Okereke.

Dall’altro lato, Pioli deve rinunciare a portiere titolare Maignan, indisponibile così come Mirante, Kjaer, Loftus-Cheek e Chukwueze. Non c’è neppure Gabbia, squalificato. Kalulu dovrebbe vincere di nuovo il ballottaggio con Calabria, in mediana invece largo al tandem Musah-Reijnders.

Come vedere Torino-Milan in diretta tv e in streaming

La sfida tra Torino e Milan è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Torino-Milan anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Milan spensierato e senza più obiettivi, Torino che ancora può dire la sua per la qualificazione alla Conference League. Un risultato positivo dei granata non sarebbe una sorpresa visto che davanti al suo pubblico la squadra di Ivan Juric ha perso una sola partita dallo scorso ottobre. Previsti meno di quattro gol complessivi: all’Olimpico-Grande Torino finora sono state segnate a malapena otto reti.

Le probabili formazioni di Torino-Milan

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ilic, Tameze, Rodriguez; Ricci, Sanabria; Zapata.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Kalulu, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Bennacer, Leao; Giroud.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1