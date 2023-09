Real Madrid-Las Palmas, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Real Madrid-Las Palmas è una partita della settima giornata della Liga e si gioca mercoledì alle 19:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

“Dopo sei vittorie su sette partite non possiamo essere messi in discussione”. Ha alzato il petto Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, in conferenza stampa. La sua squadra ha perso il derby contro l’Atletico collezionando la prima sconfitta della propria stagione. Fino a domenica sera erano state solamente vittorie, trascinati da un Bellingham che un poco si è perso. Ma come contraddire le parole del tecnico italiano? In nessun modo, se vogliamo essere un poco onesti.

Il Real Madrid, anche senza Benzema, che è stato sostituito da Joselu, fino al momento ha decisamente fatto il proprio. Una caduta, soprattutto in un match come quello contro la squadra di Simeone, oggettivamente ci può stare. Basta che rimanga solamente un incidente di percorso e niente di più. E la sensazione, alla vigilia della gara contro il Las Palmas, è che possa essere appunto in questo modo.

Va male, agli ospiti. Che nello scorso weekend hanno centrato la loro prima vittoria stagione in casa contro il Granada. Il calendario del Las Palmas impone questa trasferta al Bernabeu dove tutti sanno, anche le migliori squadre del Mondo, che è quasi impossibile riuscire a fare punti. Figuriamoci questa squadra che lotta solamente per la salvezza.

Dove vedere Real Madrid-Las Palmas in diretta tv e streaming

Real Madrid-Las Palmas è una gara valida per la settima giornata della Liga ed è in programma sabato alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Con la voglia di mettersi anche alle spalle la fragorosa sconfitta nel derby contro l’Atletico Madrid, il Real dovrebbe riuscire a chiudere il match in poco tempo. Di sicuro arriverà una vittoria per la squadra di Ancelotti in una partita che regalerà almeno tre reti complessive e che si dovrebbe sbloccare pure nei primi 45 minuti.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Las Palmas

REAL MADRID (4-3-1-2): Arrizabalaga; Vazquez, Rudiger, Alaba, Garica; Valverde, Kroos, Camavinga; Modric; Bellingham, Rodrygo.

LAS PALMAS (4-5-1): Valles; Araujo, Suarez, Coco, Cardona; Pejino, Rodriguez, Perrone, Loiodice, Viera; Munir.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0