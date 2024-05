Playoff Serie C, partite 7 maggio: regolamento, pronostici

Playoff Serie C, inizia la lunghissima postseason: soltanto una raggiungerà in Serie B Mantova, Cesena e Juve Stabia. Notizie, regolamento e pronostici del primo turno.

Inizia un altro “campionato”, quello dei playoff di Serie C. Un mese intenso, stracolmo di partite, al termine del quale soltanto una raggiungerà Mantova, Cesena e Juve Stabia, le tre già promosse in B attraverso la regular season. Si parte con il primo turno, quello che coinvolge le 18 squadre classificate dal quinto al decimo posto e che si gioca – in gara secca – in casa della meglio piazzata nel rispettivo girone.

In caso di parità dopo i 90′ regolamentari, non ci saranno supplementari e rigori: a staccare il pass per il turno successivo sarà la squadra di casa, quella classificatasi davanti nella stagione regolare. Per quanto riguarda il girone A, occhi puntati sull’Atalanta Under-23, che nell’anno del suo debutto ha chiuso al quinto posto in classifica. I bergamaschi partono favoriti contro il Trento, avversario in ogni caso molto solido, che da febbraio in poi ha perso solamente un partita. Si preannuncia grande equilibrio in Giana-Pro Vercelli, due squadre che hanno collezionato entrambe 53 punti. Nei due precedenti stagionali contiamo due vittorie in trasferta ma ciò che colpisce è che i gol complessivi non sono mai stati meno di tre: potrebbe essere così anche stavolta. Difficile individuare un chiaro favorito anche in Legnago-Lumezzane: i bresciani hanno chiuso in crescendo (2 vittorie) ma questo è uno di quei casi in cui il fattore campo dovrebbe essere determinante.

Le previsioni sulle altre partite

Nel girone B si ritrovano subito di fronte, a distanza di una settimana, Gubbio e Rimini. Gli umbri, davanti di ben 9 punti in classifica, hanno appena strapazzato 4-0 i romagnoli e sono legittimamente favoriti.

Match che non dovrebbe riservare grosse sorprese, anche perché sulla panchina rossoblù siede l’esperto Piero Braglia, uno che quando si tratta di giocare i playoff sa il fatto suo (ci riuscì con il Cosenza nel 2018). Interessante pure la sfida tra Juventus Next Gen e Arezzo. C’è un precedente abbastanza recente che risale ad un mese fa, quando in Toscana furono i giovani bianconeri di Massimo Brambilla ad imporsi di misura (1-0). Il Pescara, reduce da una regular season tribolata, spera di ottenere la terza vittoria stagionale contro il Pontedera, nono in classifica nel girone B e sconfitto dagli abruzzesi sia all’andata che al ritorno (0-5 e 1-0). Per quanto concerne infine il girone C, la sorpresa potrebbe essere l’affermazione del Crotone sul campo dell’outsider Picerno: i calabresi hanno deluso nella regular season ma nei playoff possono ritrovarsi. Prevediamo almeno un gol per parte tra Audace Cerignola e Giugliano, mentre il solidissimo Taranto di Eziolino Capuano sfrutterà il fattore campo contro il Latina in una gara da meno di tre gol complessivi.

Playoff Serie C: possibili vincenti

Pro Vercelli o pareggio (in Giana Erminio-Pro Vercelli)

Gubbio (in Gubbio-Rimini)

Legnago o pareggio (in Legnago-Lumezzane)

Pescara o pareggio (in Pescara-Pontedera)

Taranto (in Taranto-Latina)

Crotone o pareggio (in Picerno-Crotone)

Le partite da almeno un gol per squadra

Audace Cerignola-Giugliano

Pescara-Pontedera

Picerno-Crotone

Le partite da almeno tre gol complessivi

Giana Erminio-Pro Vercelli

Gubbio-Rimini

Serie C: le partite da meno di tre gol complessivi

Atalanta U23-Trento

Juventus NG-Arezzo

Taranto-Latina