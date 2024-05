Tennis, l’annuncio gela Roma: addio inaspettato

Tennis, l’annuncio ha colto di sorpresa i tifosi perché nell’aria non c’era alcuna avvisaglia: è successo all’improvviso.

In tutta onestà, fra i due lui è parso essere sempre quello più preso. Che non significa che lei non lo fosse, attenzione, ma che spiega come mai Paula Badosa abbia dato l’annuncio mentre Stefanos Tsitsipas, dal canto suo, abbia scelto la strada del silenzio in queste ore che, di sicuro, non saranno state facili né per l’uno e né per l’altra.

Il greco era certo che sarebbe stato per sempre e non ne ha mai fatto mistero, tanto è vero che, in più occasioni, aveva commosso tutti parlando della tennista spagnola come della sua anima gemella. A vederli, in effetti, parevano parecchio affiatati. Si allenavano insieme sia in campo che in palestra, sfrecciavano a bordo dell’Aston Martin di lui ogni volta che avevano la possibilità di trascorrere qualche giorno a Montecarlo e si sfondavano di churros tutte le volte che soggiornavano nella terra natia di lei.

È stata una storia d’amore intensa, bellissima, vera, eppure questo non ha impedito che finisse. Già, perché è notizia delle scorse ore che Paula e Stefanos hanno deciso di dirsi addio. Ad annunciarlo, come detto, è stata la campionessa iberica; non una parola, invece, almeno per il momento, da Tsitsipas. Un silenzio ingombrante che, per la verità, sembra collidere con le parole molto diplomatiche che la Badosa ha scelto per spiegare ai follower cosa fosse accaduto.

Tennis, è finita: si sono detti addio

“Dopo grande considerazione e molti momenti preziosi insieme, Stefanos e io abbiamo deciso di separare le nostre strade amichevolmente. Abbiamo condiviso un percorso pieno di amore e apprendimento, e ora, come amici con grande rispetto, abbiamo deciso di prendere strade separate”.

Si legge questo nel post, pubblicato tramite Instagram Stories, di Paula, che ha poi aggiunto: “Siamo grati del supporto da parte di amici, famiglia e tutti coloro che hanno fatto parte della nostra storia. Entriamo in un nuovo capitolo delle nostre vite e ci auguriamo a vicenda il meglio in futuro”. Un messaggio che dice e non dice, ma che sembra voler smentire le voci, circolate nei mesi, a proposito di presunte ingerenze familiari nella loro storia d’amore.

Secondo le indiscrezioni, i due si sarebbero lasciati durante la trasferta a Madrid, sebbene la notizia abbia gelato i tifosi solo alla vigilia degli Internazionali di Roma. E chissà che proprio la città eterna non possa metterci lo zampino e riportare, ammesso che ci siano i presupposti, il sereno in casa Tsitsidosa.