Insaziabili Badosa e Tsitsipas: non ne hanno mai abbastanza

Badosa e Tsitsipas non sono mai sazi: l’incredibile retroscena è stato rivelato in un’intervista esclusiva.

Non si è mai capito come mai, ad un certo punto, il loro profilo di coppia si sia svuotato d’ogni contenuto. La sola cosa certa è che l’improvvisamente sparizione di foto e video aveva fatto suonare all’impazzata le sirene del gossip e persuaso i fan che la storia d’amore più chiacchierata dell’estate fosse giunta al capolinea.

Ci sbagliavamo. Magari ci sarà stata un po’ di maretta, quello sì, ma tra Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas sembra procedere tutto a gonfie vele. I tennisti sono inseparabili come lo sono stati dal primo momento e non si fanno mai mancare il supporto l’uno dell’altra. Lui è volato a Siviglia per sostenerla durante la Billie Jean King Cup e lei, archiviata la competizione femminile, si è precipitata a Torino per godersi dal vivo la parentesi della sua dolce metà alle Nitto Atp Finals 2023. Una parentesi durata molto poco, come ben sappiamo, ma tant’è: lunga o corta che sia stata, l’iberica gli è stata accanto per tutto il periodo della sua permanenza ai piedi della Mole.

Sono insieme anche adesso, i due tennisti, impegnati a godersi la loro seconda vacanza di coppia. La prima volta erano partiti alla volta della Grecia, che hanno girato in lungo e in largo a bordo di un lussuoso caicco. Stavolta non si sono geolocalizzati, ma dai contenuti postati nelle scorse ore dalla bella Paula si direbbe che abbiano optato per una meta tropicale: potrebbe trattarsi delle Maldive, le cui condizioni metereologiche, in questo momento dell’anno, sono perfette, delle Bahamas, o delle Seychelles, magari.

Badosa e Tsitsipas senza fondo: la linea può aspettare

Indipendentemente da dove si trovino, hanno ben pensato che fosse il caso di staccare la spina e di concedersi qualche giorno di relax tête-à-tête. Non ci sarà forse un granché da festeggiare, non essendo stata una stagione particolarmente brillante per nessuno dei due, ma questo resterà comunque uno degli anni più belli della loro vita.

È durante il 2023 che si sono avvicinati e poi innamorati, fino a diventare la coppia solidissima che sono oggi. Una coppia di ingordi, come abbiamo appreso da un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, per mezzo della quale qualcuno ha “spifferato” il loro segreto. Quel qualcuno è Davide Fiore, chef di un noto ristorante torinese che accoglie, durante la settimana delle Finals, tutti i tennisti in gara al Pala Alpitour. Incluso il greco, appunto, che si sarebbe concesso non uno ma diversi peccati di gola con la bella Paula – come a Siviglia, dove avevano fatto piazza pulita di churros e cioccolata calda – per celebrare la fine della stagione e l’arrivo delle tanto attese ferie.

“È venuto a cena con la sua compagna – ha raccontato Fiore – niente vino, ma hanno assaggiato un po’ di tutto. Dai tagliolini al tartufo al tris di dolci”. Due golosoni che sembravano non averne mai abbastanza, e come dargli torto, delle leccornie dello chef.