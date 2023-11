Lione-Lille, Ligue 1: diretta tv, formazioni, pronostici

Lione-Lille è una partita della tredicesima giornata della Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: tv, probabili formazioni, pronostici

Prima della sosta il Lione ha fatto il colpo grosso in trasferta sul difficile campo del Rennes: adesso la squadra di Grosso ha sette punti in classifica ma è ancora ultima, quindi è ovvio che avrebbe bisogno di un’altra importante vittoria contro il Lille di Paulo Fonseca.

Gli ospiti in classifica di punti ne hanno 20, e sono al quarto posto, e vorrebbero in qualche modo rimanere lì, agganciati al treno europeo. Ma in questo momento le motivazioni sono tutte verso i padroni di casa, che sanno benissimo di non potersi permettere in nessun modo dei passi falsi. Ne va del proseguo della stagione intera e pensare ad un Lione retrocesso è qualcosa che non ci sta proprio. Grosso è ancora scosso da quello che è successo a Marsiglia – ne ha parlato anche nell’ultima conferenza stampa – ma non cerca alibi. Anzi, rilancia: si attende una dimostrazione di forza da parte dei suoi uomini dopo che con coraggio hanno superato un ostacolo difficile come quello di Rennes. Un risultato che noi avevamo pronosticato. E speriamo di prenderci anche questa volta, visto che siamo quasi certi che il Lione riuscirà di nuovo a muovere la propria classifica conquistando tre punti decisivo per il proprio cammino.

Il Lille, dal proprio canto, è una squadra sicuramente in forma che non perde in stagione da quasi due mesi: era settembre quando gli uomini di Fonseca ci hanno rimesso le penne in casa conto il Reims in una partita nata storta e finita male. Però i grandi numeri dicono che prima o poi un’altra sconfitta deve arrivare. E questa sembra proprio “la volta buona”.

Come vedere Lione-Lille in diretta tv e in streaming

Lione-Lille è in programma domenica alle 20:45. Il match valido per la tredicesima giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Favorito, leggermente, il Lione. Almeno secondo quello che è il nostro avviso. La classifica bruttissima non permette alla squadra di Fabio Grosso di fare calcoli: serve una vittoria. Che dovrebbe arrivare contro un Lille in forma e che dovrebbe però conoscere la sua seconda sconfitta stagionale.

Le probabili formazioni di Lione-Lille

LIONE (4-3-3): Lopes; Kumbedi, Diomande, O’Brien, Henrique; Alvero, Tolisso, Caqueret; Cherki, Lacazette, Mama Balde.

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Tiago Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaily; Bentaleb, Gomes, Cabella; Zhegrova, David, Ivan Cavaleiro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0