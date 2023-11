Formazioni ufficiali Milan-Fiorentina: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: dritte marcatori, ammoniti e tiratori in vista della sfida tra rossoneri e Viola. Le ultime dritte.

Una sfida dai mille risvolti. Non solo perché Milan e Fiorentina negli ultimi anni hanno dato spesso vita a confronti movimentati, ma anche e soprattutto per la posta in palio che offre il confronto di San Siro. Match che i padroni di casa, in piena emergenza infortuni, non possono permettersi di fallire. Diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori:

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez, Musah, Pobega, Reijnders, Chukwueze, Jovic, Pulisic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Martínez Quarta, Milenković, Biraghi; Arthur, Duncan; González, Bonaventura, Sottil; Beltrán

Milan-Fiorentina, il pronostico marcatori

Pulisic marcatore. Capitan America vuole riprendersi lo scettro. Nelle marcature preventive della Fiorentina spesso si creano zone di conflitto tra il centrocampo e la difesa sulle ‘scalate’ all’indietro sulle corsie esterne. Se i rossoneri saranno in grado di muovere la palla velocemente, potranno rendersi pericolosi sfruttando le letture di Pulisic, abile non solo a puntare l’uomo, ma anche a cucire il gioco sgusciando a fari spenti. L’ex Chelsea sembra essere uno dei principali candidati a mettere a segno almeno una rete.

Probabili ammoniti e tiratori di Milan-Fiorentina

Bonaventura tiratore senza e senza ma. In realtà la mezzala di Italiano potrebbe flirtare anche con il gol per le sue grandi doti balistiche e la capacità di farsi trovare pronto al momento giusto, nel momento giusto. Occhio anche a Theo Hernandez, che vuole mettersi alle spalle un inizio di stagione che definire deludente sarebbe solo un eufemismo. Non è escluso che l’esterno francese riesca a centrare almeno una volta lo specchio di porta avversario con una conclusione delle sue. Intriga anche l’opzione Reijnders. Tra i possibili ammoniti, invece, rischiano grosso Milenkovic e Pobega.