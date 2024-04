I pronostici di domenica 28 aprile: Serie A, Premier League, Liga e Bundesliga

I pronostici di domenica 28 aprile: si gioca in Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1, Eredivisie e Bundesliga.

Sarà una domenica di Serie A con la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League in primo piano: Bologna e Atalanta hanno impegni contro squadre in lotta per non retrocedere ma comunque ampiamente alla portata come Udinese ed Empoli, e proveranno ad approfittare della difficile trasferta a cui è attesa la Roma al Maradona contro il Napoli.

In Premier League ci sarà un nuovo capitolo dell’appassionante lotta per il titolo: Tottenham-Arsenal promette spettacolo e gol, mentre il Manchester City è strafavorito col Nottingham Forest.

Pronostici altre partite

Nella Liga spagnola riflettori puntati sul posticipo che propone il derby ad alta tensione tra Betis e Siviglia: il numero di ammonizioni dovrebbe essere molto alto per una partita molto sentita da calciatori e tifosi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Inter vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Inter-Torino, Serie A, ore 12:30

Vincenti

• Bologna (in Bologna-Udinese, Serie A, ore 15:00)

• Atalanta (in Atalanta-Empoli, Serie A, ore 15:00)

• Manchester City (in Nottingham-Manchester City, Premier League, ore 17:30)

• Villarreal (in Villarreal-Rayo Vallecano, Liga, ore 18:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Bournemouth-Brighton, Premier League, ore 15:00

• Tottenham-Arsenal, Premier League, ore 15:00

• Nottingham-Manchester City, Premier League, ore 17:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Napoli-Roma, Serie A, ore 18:00

• Lione-Monaco, Ligue 1, ore 19:00

• Fiorentina-Sassuolo, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in Everton-Nottingham Forest, Premier League, ore 14:30)