Borussia Monchengladbach-Union Berlino, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Borussia Monchengladbach-Union Berlino è una partita della trentunesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: tv, formazioni e pronostici

All’inizio della stagione pochi ci avrebbero creduto, ma adesso Borussia Monchengladbach-Union Berlino, quando mancano quattro giornate al termine della stagione, mette in palio dei punti pesantissimi per la salvezza. Eppure i padroni di casa nel corso degli ultimi anni hanno sempre disputato campionati importanti, mentre gli ospiti, addirittura, quest’anno hanno giocato la Champions League.

Ma i numeri dicono questo e sono quasi terribili per l’Union: che ha segnato 26 gol in stagione – secondo peggior attacco – subendone 50. Ovvio che in questo modo pensare di salvarsi è impossibile e non si riesce nemmeno a capire come, ancora oggi, è fuori dalla zona rossa. Che però è lì, attaccata, a soli due punti. Sono quattro invece quelli che separano il Maiz – che ad oggi andrebbe allo spareggio per non retrocedere al ‘Gladbach. Quindi nemmeno il Borussia può stare tranquillo.

Il momento è assolutamente così per entrambe. Tre sconfitte nelle ultime cinque per tutte e due le formazioni, due vittorie a completare il quadro per il Borussia, una vittoria e un pareggio per l’Union Berlino. All’andata è finita 3-1. Potrebbe essere simile il risultato della gara di domenica. Perché il ‘Gladbach potrebbe riuscire, con una vittoria, a mettere la parola fine al discorso salvezza.

Come vedere Borussia Monchengladbach-Union Berlino in diretta tv e streaming

Borussia Monchengladbach-Union Berlino è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Sarà comunque una gara con molti gol viste le difese tutt’altro che impenetrabili delle due squadre che scenderanno in campo. E sarà una gara che potrebbe regalare quasi la certezza matematica al Borussia di rimanere in Bundesliga anche il prossimo anno. Insomma, la vittoria dei padroni di casa non ci sembra in discussione in questo momento, in una sfida che regalerà anche una rete per squadra e come detto prima almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Union Berlino

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-4-3): Nicolas; Scally, Friedrich, Elvedi; Lainer, Reitz, Itakura, Netz; Honorat, Plea, Hack.

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Doekhi, Vogt, Leite; Trimmel, Tousart, Aaronson, Schafer, Gosens; Aaronson, Vertessen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1