Mainz-Colonia, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Mainz-Colonia è una partita della trentunesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni e pronostici

Ventisette punti in classifica per il Mainz, e terzultimo posto che vorrebbe dire spareggio per la permanenza; ventidue punti in classifica per il Colonia, che sarebbe retrocesso.

Le ultime speranze per gli ospiti di una salvezza che avrebbe quasi del miracoloso passano quindi dalla sfida di domenica pomeriggio in trasferta, che non abbiamo bisogno di confermare il fatto che sarà assai delicata. E nonostante sia una partita che mette in palio davvero l’intera stagione, c’è una squadra favorita. Ed è il Mainz. Non solo per il fattore campo, che in match come questi può essere determinante, ma anche e soprattutto per il momento di forma che tra i padroni di casa si sta vivendo.

Dopo aver preso otto gol dal Bayern Monaco, sono arrivati cinque risultati utili di fila e la classifica è diventata quella che è adesso. Insomma, si sta passando uno stato di forma da sottolineare che potrebbe portare anche a raggiungere quella che ad un certo punto sembrava una cosa fantasiosa. E invece la salvezza diretta, senza passare nemmeno dallo spareggio è lì a un passo. E se poi consideriamo che l’Union sarà impegnato sul campo del ‘Gladbach, e che quindi ha grosse possibilità di perdere, allora il gioco è fatto. Troppo importante per il Mainz riuscire a portare a casa questo risultato.

Come vedere Mainz-Colonia in diretta tv e streaming

Mainz-Colonia è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Sfida delicata che però il Mainz dovrebbe riuscire a vincere visto quello che mette in palio. Un match tattico, scorbutico – occhio pure a qualche cartellino giallo di troppo – che però alla fine dovrebbe regalare tre punti alla formazione di casa.

Le probabili formazioni di Mainz-Colonia

MAINZ (3-4-3): Zentner; Kohr, Van den Berg, Fernandes; Caci, Guilavogui, Amiri, Mwene; Gruda, Burkardt; Onisiwo.

COLONIA (3-5-2): Schwabe; Schmitz, Hubers, Chabot, Finkgrafe; Thielmann, Christensen, Martel, Kainz; Alidou, Waldschmidt.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0