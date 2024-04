Scommesse, il 25 aprile doppia festa: così ha vinto 17mila euro

Scommesse, il 25 aprile è stata una doppia festa per un giocatore. Con coraggio è riuscito a portare a casa la bellezza di 17mila euro. Ecco come ha fatto

Alcuni il 25 aprile lo hanno passato in giro con la famiglia o con gli amici. Altri hanno sfruttato il ponte lungo, collegandolo al primo maggio, per andare via dalla città. Altri invece hanno deciso di passarlo a casa, rilassandosi, e magari sognando il colpo grosso giocando una schedina per passare il tempo.

E quasi sicuramente così è stato per il cliente della PlanetWin365, che il 25 aprile ha piazzato il colpo da 16.769,48euro. Sì, avete letto bene. Una giocata incredibile che ha permesso di portare a casa una cifra enorme che qualche sfizio permetterà di toglierselo. Ma come ci è riuscito? Fondamentalmente con la vittoria della Roma sul campo dell’Udinese in quei 18minuti di partita rimanenti dopo la sospensione per il malore che aveva fatto temere il peggio per Ndicka. Per fortuna il difensore non ha accusato gravi problemi.

Scommesse, ecco come è riuscito il colpo

L’affermazione giallorossa arrivata al minuto 95 grazie alla zuccata di Cristante che ha fatto scattare in campo anche Daniele De Rossi, era data a 3 volte la posta. Tanta roba. “Ma non solo, perché nel resto della schedina questo bravo e fortunato scommettitore – si legge su Agimge.it . ha puntato sul segno 2 in partite dei campionati di Olanda, Belgio e Germania, oltre a una particolare giocata addirittura su una partita del massimo campionato dell’Iran”.

Sì, è quasi sicuramente come diciamo noi: la noia di dover rimanere a casa per un giorno intero nonostante fosse il riposo proprio la cosa che si voleva, ha portato a scegliere partite anche di campionati che sicuramente erano e sono meno conosciuti, ma di giovedì, di solito, il palinsesto offre davvero poco. In ogni caso, come detto, il colpo è davvero riuscito nel migliore dei modi. Regalando una cifra importante che raramente si vede con delle scommesse. Auguri a lui, doppi, non solo per il 25 aprile.