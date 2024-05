Oro a palate con questo Gratta e vinci: premi olimpionici in palio

Gratta e vinci, tutti avranno una doppia chance per assicurarsi un bel po’ di oro: novità pazzesca, ci sono in palio premi da urlo.

26 luglio. È questa la data che gli amanti dello sport, di tutti gli sport, hanno cerchiato in rosso sul calendario già da diversi mesi a questa parte. Perché è quello il giorno in cui avranno inizio, finalmente, i Giochi Olimpici. La mitica manifestazione avrà come cornice, stavolta, la Francia, più precisamente la meravigliosa Parigi.

E se è vero che tutto, ai piedi della Tour Eiffel, è pronto per accogliere atleti provenienti da tutto il mondo, i giocatori saranno ben lieti di sapere che i francesi hanno pensato anche a loro. Già, perché in occasione di Parigi 2024 la Française des jeux ha ben pensato di lanciare un paio di iniziative interessantissime. Intanto, sarà lanciato sul mercato un Gratta e vinci che ricoprirà d’oro – è proprio il caso di dirlo, essendo fatta proprio d’oro, come noto, la medaglia più ambita dei Giochi – chiunque tenterà la fortuna con questo nuovo tagliando.

La serie in questione è stata presentata dall’impresa che detiene il monopolio delle lotterie e delle scommesse sul territorio francese, nonché nei territori d’oltremare, nell’Ovest della Francia. e la presidente della Française des jeux Stéphane Pallez ha fatto sapere, tra le altre cose, che in concomitanza con il lancio ci sarà un evento speciale quanto la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi.

Gratta e vinci, un oro è per sempre: doppia chance per tutti

Il 26 luglio, quando gli atleti sfileranno insieme alle proprie bandiere al di là delle Alpi, ci sarà un’estrazione eccezionale. Il premio minimo, pensate un po’, è pari a 15 milioni di euro: nel caso in cui, quindi, abbiate acquistato il biglietto per partecipare a una delle giornate dei Giochi, assicuratevi di fare il pieno di Gratta e vinci a tema Olimpiadi, dal nome Objectif Or.

Non è finita qui. Oltre al tagliando di cui sopra, durante lo svolgimento dei Giochi ci saranno anche delle estrazioni straordinarie del Lotto. L’obiettivo, naturalmente, è quello di creare ancor più clamore attorno alla manifestazione, sebbene sia chiaro che l’evento, che si svolge ogni 4 anno, sia già di per sé di grande interesse pubblico.

Queste, dunque, le iniziative pensate dalla Francia per promuovere i Giochi e per regalare agli spettatori, appassionati di sport, la possibilità di vincere delle cifre mai viste prima. Vale la pena tentare, se sarai nei paraggi, non trovi? Anche perché tutti, in fondo, meritiamo un oro.