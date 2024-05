Estrazione Superenalotto 11 maggio 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 12 maggio 2024, ecco i risultati: verifica le vincite e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 75.

Dopo il “sei” centrato in occasione dell’ultima estrazione, ecco una nuova tornata del Lotto, del Superenalotto e delle sue estrazioni. Benché il montepremi sia molto più basso rispetto a quello messo in palio nei giorni scorsi, non sono poche le persone che nelle ultime ore si sono riversate nelle varie ricevitorie per provare a sfidare la sorte, ritagliandosi un’occasione irripetibile. Da pochi estratti, i numeri del Superenalotto hanno già “emesso” i vincitori di serata. Diamo uno sguardo, dunque, al numero di vincite e alle relative quote.

Estrazione Superenalotto 11 maggio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 75

Punti 6: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5: Numero vincite 2 , Quote € 96.261,71

Punti 4: Numero vincite 380 , Quote € 513,47

Punti 3: Numero vincite 17.977 , Quote € 32,78

Punti 2: Numero vincite 297.354 , Quote € 6,16

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 4SS: Numero vincite 4 , Quote € 51.347,00

Punti 3SS: Numero vincite 72 , Quote € 3.278,00

Punti 2SS: Numero vincite 1.225 , Quote € 100,00

Punti 1SS: Numero vincite 8.981 , Quote € 10,00

Punti 0SS: Numero vincite 21.613 , Quote € 5,00

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO: 46 34 51 21 36 29

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.