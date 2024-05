Atalanta-Roma, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Atalanta-Roma è una partita della trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Nessun dubbio su quale sia il match clou di questa trentaseiesima giornata di Serie A. Nella “tana” nerazzurra, il Gewiss Stadium, ci si gioca una consistente fetta di quinto posto, eccezionalmente l’ultimo utile – grazie al ranking UEFA – per qualificarsi alla prossima Champions League.

Atalanta e Roma, entrambe reduci dalle semifinali di ritorno di Europa League, ci arrivano appaiate a quota 60 punti, anche se gli uomini di Gian Piero Gasperini devono ancora recuperare la partita con la Fiorentina – ora è ufficiale: si giocherà a campionato finito – e sarebbero potenzialmente a +3 sui giallorossi. Si tratta dunque di una partita che ha un peso specifico non indifferente soprattutto per la squadra di Daniele De Rossi, che rischia di scivolare definitivamente fuori dalle prime 5 in caso di sconfitta a Bergamo. I capitolini hanno battuto solo l’Udinese nelle ultime sei uscite e giovedì scorso hanno visto spezzarsi il sogno di vincere l’Europa League a Leverkusen: la Roma era riuscita a rimontare il pesantisimo 0-2 dell’andata grazie ai due rigori trasformati da Paredes ma a 10 minuti dalla fine la beffarda autorete di Mancini dopo un’uscita a vuoto di Svilar ha rovinato tutto, con i tedeschi che nel recupero hanno pure evitato la sconfitta (2-2). Bayer Leverkusen che nella finale di Dublino affronterà proprio l’Atalanta: la Dea ha appena scritto la pagina più importante della sua storia approdando a quella che sarà la sua prima finale continentale dopo aver spazzato via il Marsiglia (3-0).

Quinta vittoria nelle ultime sei partite per de Roon e compagni, che non sembrano patire la fatica. Mercoledì prossimo, oltretutto, avranno la prima opportunità di sollevare un trofeo nella finale di Coppa Italia con la Juventus. Gasperini e i suoi uomini sono in corsa ancora su tutti i fronti e questa potrebbe diventare davvero una stagione memorabile.

Atalanta-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Senza Holm, Toloi e Kolasinac, Gasperini dovrà per forza rifiatare qualcuno in vista della finale di Coppa Italia. Scamacca, Koopmeiners e De Ketelaere si accomoderanno in panchina e dal 1′ partiranno Lookman e Touré. Chanche anche per altre seconde linee, come ad esempio i vari Adopo, Bakker e Bonfanti.

De Rossi chiederà invece gli straordinari a parecchi, considerando l’importanza della posta in palio. C’è Dybala chr ritorna dal 1′: l’argentino si andrà a posizionare di fianco ad El Shaarawy sulla trequarti alle spalle di Lukaku. In difesa N’Dicka dovrebbe essere preferito a Smalling. Indisponibile Spinazzola, che si è fatto male a Leverkusen ed è alle prese con un problema muscolare.

Come vedere Atalanta-Roma in diretta tv e in streaming

Atalanta-Roma, in programma domenica alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Il pronostico

L’Atalanta si è imposta tre volte sulla Roma negli ultimi quattro precedenti giocati davanti al proprio pubblico e, pur scendendo ormai da settimane in campo ogni tre giorni – come i capitolini del resto – sembra stare decisamente meglio rispetto alla squadra di De Rossi, chiamata a metabolizzare l’enorme delusione patita giovedì in Germania. Le fatiche di coppa incideranno sicuramente – Gasperini dovrà pensare anche alla finale di Coppa Italia ed esagererà con il turnover – ma un risultato positivo dei nerazzurri lo consideriamo assai probabile. Entrambe, ad ogni modo, dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Atalanta-Roma

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Bonfanti; Hateboer, Adopo, Pasalic, Bakker; Miranchuk; Scamacca, Lookman.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Kristensen, Mancini, N’Dicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1