PSG-Tolosa è una partita valida per la trentatreesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, diretta tv e pronostici.

L’assalto all’agognata Champions League, ormai diventata un’ossessione, è fallito di nuovo. Martedì scorso il PSG non solo non è riuscito ad abbattere le barricate del Borussia Dortmund ma, proprio come avvenne all’andata, ha preso gol sugli sviluppi di una delle sporadiche occasioni costruite dagli ospiti, perdendo ancora 1-0 (stavolta l’eroe del match è stato Hummels). Stesso risultato maturato in Germania una settimana prima.

La coppa dalle grandi orecchie è dunque destinata a rimanere un sogno per il ricco proprietario del club della capitale francese, Al-Khelaifi. Neppure Luis Enrique è riuscito nell’impresa, pur facendo leggermente meglio rispetto ai suoi ultimi predecessori. Il prossimo anno il PSG ci riproverà ma stavolta senza il suo fenomeno Mbappé, che dopo l’eliminazione ha ribadito la volontà di andare via in estate (destinazione Real Madrid). La stagione, senza Champions League, non può essere considerata positiva: i parigini possono ancora fare “doppietta” – il campionato l’hanno già vinto ed il prossimo 25 maggio giocheranno la finale di Coppa di Francia – ma il grande obiettivo è di nuovo sfumato. Per Mbappé e compagni non c’è nulla in palio nel match con il Tolosa, che passerà alla storia come l’ultima apparizione davanti ai tifosi capitolini del numero 7.

Tolosa ormai salvo

Gli ospiti, che il PSG ha battuto anche in Supercoppa lo scorso gennaio (2-0), sono senza obiettivi concreti da tempo, essendosi salvati con grande anticipo.

Una stagione piena di alti e bassi per i biancoviola, in ogni caso tornati a disputare una competizione europea – l’Europa League – grazie al successo dello scorso anno in Coppa di Francia. Gli uomini di Carles Martinez hanno 40 punti ed una settimana fa perdendo in casa con il Montpellier (1-2) hanno interrotto una lunga serie positiva che durava da metà marzo (tre vittorie e due pareggi).

Come vedere PSG-Tolosa in diretta tv e in streaming

La sfida tra PSG e Tolosa è in programma domenica alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Max (canale 205). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Una partita che ha davvero poco valore per entrambe, già proiettate verso la prossima stagione. C’è curiosità su come reagirà il PSG dopo la tremenda delusione Champions ma soprattutto su come il pubblico del Parco dei Principi “saluterà” Mbappé. Lo spettacolo non dovrebbero mancare: almeno tre i gol complessivi.

Le probabili formazioni di PSG-Tolosa

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola.

TOLOSA (3-4-3): Restes; Costa, Keben, Diarra; Desler, Sierro, Spierings, Suazo; Aboukhlal, Dallinga, Gboho.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1