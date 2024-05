I pronostici di domenica 12 maggio: si gioca in Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1, Eredivisie e Bundesliga.

La terzultima giornata di Serie A prosegue questa domenica con altre partite di fondamentale importanza per la zona Champions League e per la zona retrocessione. La Juventus può mettersi al sicuro battendo la già retrocessa Salernitana, mentre Atalanta-Roma è uno scontro diretto ad alta tensione in cui i gol non dovrebbero mancare.

In giro per l’Europa vittorie abbordabili per l’Hoffenheim in Bundesliga e per il Betis nella Liga spagnola: a caccia di un posto nelle coppe europee, affrontano due squadre già retrocesse, rispettivamente Darmstadt e Almeria.

Pronostici altre partite

Nell’Eredivisie olandese si giocano tutte in contemporanea le partite della penultima giornata: probabile la solita pioggia di gol, occhio in particolare a NEC Nimega-Feyenoord ed Excelsior Rotterdam-Heracles.

Tra le partite da almeno un gol per squadra invece sono da monitorare i club che sono stati impegnati nelle semifinali delle coppe europee: Bayer Leverkusen, Bayern Monaco e Psg.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Atalanta vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Atalanta-Roma, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Marsiglia (in Marsiglia-Lorient, Ligue 1, ore 21:00)

• Hoffenheim (in Darmstadt-Hoffenheim, Bundesliga, ore 15:30)

• Betis (in Betis-Almeria, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Excelsior Rotterdam-Heracles Almelo, Eredivisie, ore 14:30

• NEC Nimega-Feyenoord, Eredivisie, ore 14:30

• Manchester United-Arsenal, Premier League, ore 17:30

• Juventus-Salernitana, Serie A, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Bayern Monaco-Wolfsburg, Bundesliga, ore 17:30

• Bochum-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 19:30

• Montpellier-Monaco, Ligue 1, ore 21:00

• PSG-Tolosa, Ligue 1, ore 21:00

Il “clamoroso”

Arsenal vincente e almeno un gol per squadra (in Manchester United-Arsenal, Premier League, ore 17:30)