Scommesse, trovato il sistema vincente: vale 20mila euro

Scommesse, ha trovato il sistema vincente: in questo modo ha scippato al bookmaker la bellezza di 20mila euro. Ecco la schedina magica

Il sistemone vincente è stato trovato, quello che permette di incassare una cifra clamorosa con una spesa ragionevole se si pensa all’importo che ha fruttato. Un venerdì incredibile per un utente del sito PlanetWin365, che ha investito 157euro e 50 centesimi per vincerle 20.562,93.

E come ci è riuscito? Con solamente 9 partite pronosticate, e con una che non è andata a segno. Sì, il sistema prevedeva un errore e alla fine è stata sbagliata, pure, la quota più alta, quella che valeva 3,50 volte la posta. Però direte voi, servono diverse quote alte per riuscire in un colpo del genere ed effettivamente avete ragione perché così è stato. Ma andiamo a vedere insieme adesso, nel dettaglio, quello che è stato in grado di fare.

Scommesse, ecco quello che è successo

Nove partite pronosticate tutte allo stesso modo. Come? L’X finale. A partire dalle due di Serie B di venerdì, con il Pisa ha ripreso il Catanzaro nel finale e con il Venezia che poi è riuscito a ribaltare la Cremonese. Solo questa partita, appunto, è saltata. Poi c’era un match della Segunda Division Spagnola, uno austriaco, uno del Portogallo, uno della Ligue 1, uno del campionato rumeno, uno di quello danese e infine uno di Serie B del Paraguay. Un vero e proprio giro del Mondo.

La bellezza clamorosa, appunto, è stata quella che 8 partite sono appunto termine in pareggio. E tutte con un gol di entrambe le squadre: che non cambiava nulla ovviamente, visto che non si era avventurato anche in questo, che però sottolinea come, quando una cosa deve succedere, succede. Inutile stare lì a pensare. Bene, è successo, e la cifra vinta è di quelle che fanno girare la testa. Il conto gioco probabilmente è stato già caricato e potrebbe subito prendersi la somma. Auguroni. Che bella schedina!