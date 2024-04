Gratta e Vinci da 2 milioni di euro: tutto ribaltato

Gratta e Vinci, 2 milioni di euro che sono stati centrati in un posto diverso da come inizialmente si pensava fosse successo. Ecco la storia

Un Gratta e Vinci di quelli che cambiano la vita. Un Turista per Sempre che ha stravolto l’esistenza di quell’uomo o di quella donna che hanno avuto la fortuna di grattare quello vincente. Con un piccolo giallo, però. Perché il posto dove i 2 milioni di euro sono stati vinti sono andati da un’altra parte, a differenza di quelle che erano le indiscrezioni uscite fuori nei giorni scorsi.

Il colpo è stato centrato in Ciociaria, con un Turista per Sempre da 5 euro che permette come sappiamo una rendita per vent’anni, anche se il malloppo si potrebbe pure incassare tutto e subito, magari in questo caso per un investimento da fare da lì a breve. E la vincita, così come viene raccontato da Il Messaggero, è stata centrata al Lyon Bar di via Casilina a Castrocielo, e non come inizialmente si pensava nell’area di servizio sull’A1, in Autostrada. Ed è stato tanto lo stupore del rivenditore quando ha capito che, proprio nella sua attività, era stato consumato il grande colpo.

Gratta e Vinci, ecco i dettagli

“Tutti eravamo convinti che fosse stato venduto sull’Area di Servizio Casilina, in Autostrada. In genere la fortuna si ferma sempre lì perché smerciano migliaia di biglietti ogni giorno. Quando questa mattina ci è stato consegnato il messaggio dei Monopoli abbiamo pensato ad uno scherzo ed abbiamo telefonato al rappresentante di zona per essere sicuri che fosse tutto vero”. Questo il commento di Fabio Terenzio, proprietario del bar.