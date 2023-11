Fiorentina-Milan 0-1, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Fiorentina-Milan, ecco il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di sabato 25 novembre di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Il Milan allenato da Stefano Pioli torna in campo dopo la sosta per le Nazionali affrontando al Franchi la Fiorentina di Vincenzo Italiano. All’allenatore del Milan, viste le tante assenze, è costretto a schierare l’attacco inedito composto da Pulisic, Jovic, Chukwueze. Italiano lascia a sopresa Nzola in panchina.

Sia la Viola che il Milan hanno bisogno di vincere per ridare smalto al loro percorso in Serie A dopo uscite non troppo esaltati. Pioli porta in panchina Camarda, a 15 anni, che diventerà il più giovane esordiente della storia della Serie A.