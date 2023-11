Catanzaro-Cosenza, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Catanzaro-Cosenza è valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Un derby è sempre un derby. E quello tra Catanzaro e Cosenza che dopo molti anni si gioca in Serie B, possiamo assicurare che in Calabria è il più sentito. Anche perché la Reggina, vede come rivale il numero 1 il Messina. Mentre tra i giallorossi e i rossoblù scorre nelle vene una rivalità storica. Insomma, è davvero il big match di giornata.

Anche perché la classifica è bella importante per entrambe: il Catanzaro è settimo e il Cosenza ottavo, e sono solamente due i punti che dividono le formazioni. Ovvio che gli ospiti, insieme ai propri tifosi, sognino il colpaccio con annesso sorpasso. Ma le cose potrebbero andare in maniera diversa. Partiamo da un fatto: essendo un derby, assai importante, la posta in palio vale sempre il doppio se non il triplo, soprattutto per quello che mentalmente una sconfitta potrebbe lasciare. Se volessimo fare un esempio lo paragoneremmo a quello che è stato l’ultimo derby di Roma, con un pareggio che alla fine ha fatto “felici” entrambe le formazioni. Magari questo match, così come tutti quelli che si giocano con questa tensione, potrebbe essere deciso da un episodio. Ma bisogna avere il coraggio di tentare la giocata, in primis, e poi anche riuscire a trovare lo spazio per farla.

Insomma, siamo convinti davvero di una cosa: sarà una partita non aperta tatticamente ma tutt’altro. Sarà una partita assai chiusa con poche possibilità di vedere lo spettacolo che tutti si aspettano. Certo, se dovessimo analizzare il momento che prima della sosta stavano vivendo le due formazioni diremmo che il Cosenza parte leggermente avanti (tre risultati utili di fila rispetto alle tre sconfitte della squadra di Vivarini) però il fattore campo fa letteralmente pareggiare la bilancia. Avete capito, in poche parole, quello che è il nostro pronostico.

Come vedere Catanzaro-Cosenza in diretta tv e in streaming

Catanzaro-Cosenza è in programma domenica 26 novembre alle 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Catanzaro-Cosenza

Pareggio. Gara tattica, tirata. Scorbutica. Sfida che non promette spettacolo ma solamente una gara fisica, dove nessuno vuole perdere. La X finale sembra scritta. E occhio anche allo zero a zero.

Le probabili formazioni

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas, Ghion, Pontisso, Vandeputte; Iemmello, Biasci.

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Martino, Meroni, Venturi, D’Orazio. Calò, Praszelik; Marras, Voca, Tutino; Forte.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0