Roma-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Limitare il più possibile i danni era l’obiettivo primario della Roma nel derby capitolino con la Lazio e i giallorossi ci sono riusciti, dividendosi la posta in palio con i cugini (0-0) al termine di una stracittadina che non ha certo brillato in quanto ad emozioni e spettacolo.

Lukaku è rimasto a secco per la seconda partita di fila dopo quella di Praga con lo Slavia: il centravanti belga non segna dalla sfida di campionato con il Lecce, ribaltato nei minuti di recupero proprio grazie ad un gol dell’ex attaccante dell’Inter. La squadra di José Mourinho nelle ultime quattro gare ha battuto esclusivamente i salentini, mentre in trasferta il successo manca dalla straripante vittoria dello scorso 8 ottobre a Cagliari. La situazione in classifica, tuttavia, non è affatto drammatica per i giallorossi che, a causa dei continui rallentamenti di Milan e Napoli, restano a soli tre punti dal quarto posto – e dunque dalla Champions League – occupato dagli azzurri. I problemi che attanagliano la Roma sono sempre i soliti: oltre ad un’infermeria affollata, i capitolini faticano a costruire gioco e a differenze dello scorso anno la difesa appare meno solida (14 subiti in 12 partite). Roma che dovrà fare attenzione ad un’Udinese in lieve ripresa, rinvigorita dal cambio in panchina.

Con Gabriele Cioffi i friulani sono ancora imbattuti in campionato ed a novembre, oltre ad espugnare San Siro (0-1 contro il Milan) hanno sfiorato un altro successo con l’Atalanta (1-1), venendo riacciuffati da un gol di Ederson in pieno recupero.

Roma-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

La sosta è stata un toccasana per Mourinho, che spera di poter portare in panchina anche Pellegrini e Smalling, entrambi convalescenti. A centrocampo il tecnico di Setubal confermerà Bove, subito ripresosi dal problema muscolare riscontrato nel derby, mentre sulle fasce agiranno Karsdorp e Spinazzola. In attacco Dybala supporterà Lukaku.

Tante assenze anche per Cioffi, che ad ogni modo dovrebbe riproporre lo stesso undici che ha sfiorato i tre punti contro l’Atalanta due settimane fa. Success ancora preferito a Lucca e Thauvin, con Pereyra sulla trequarti a fare da raccordo tra centrocampo e attacco. Payero e Zemura saranno confermati rispettivamente in mezzo e sulla fascia sinistra.

La sfida tra Roma e Udinese, in programma domenica alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma

Negli ultimi 10 anni sono state rarissime le sortite friulane nell’Olimpico giallorosso, stadio violato solamente in un’occasione dal 2012 in poi. I quattro punti ottenuti tra Milan e Atalanta consentiranno in ogni caso all’Udinese di affrontare quest’impegno con meno pressione e soprattutto con una classifica meno deficitaria rispetto a qualche settimana fa. Non sarà un pomeriggio semplice per la Roma, chiamata a reagire dopo la sconfitta di Praga e la prestazione non esaltante nel derby, ma si può dare fiducia ai giallorossi.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Success.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1