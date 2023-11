Juventus-Inter, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Juventus-Inter è una partita valida per la tredicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Due settimane a domandarsi se quella tra Juventus e Inter possa essere considerata una sfida scudetto. Sì, perché nonostante siamo ancora a novembre e manchino sei giornate al giro di boa, bianconeri e nerazzurri – rispettivamente secondi e primi in classifica, separati da due soli punti – danno l’impressione di aver già seminato le altre pretendenti al tricolore. Il Milan è a -8 dalla vetta, il Napoli campione in carica addirittura a -10.

Per non parlare delle romane, persino fuori dalle prime sei. Derby d’Italia che vale dunque doppio, soprattutto in caso di vittoria dell’Inter che potrebbe già tentare una prima mini-fuga in avanti. Ma lo scontro fra le due storiche rivali del campionato italiano, più che sulla classifica, rischia di avere delle ripercussioni dal punto di vista psicologico, se teniamo conto che entrambe sono reduci da due importanti filotti di vittorie. La Juventus, che quest’anno non gioca le coppe, due settimane fa ha battuto anche il Cagliari di Claudio Ranieri: sfumato l’ennesimo clean sheet consecutivo (2-1) ma Massimiliano Allegri, grazie ai gol di due difensori, ha potuto festeggiare la quinta vittoria di fila, fondamentale per poter tenere il passo dell’Inter. Gli uomini di Simone Inzaghi invece non hanno corso grossi pericoli a San Siro contro il Frosinone (2-0), sistemato da un eurogol di Dimarco e un rigore di Calhanoglu. Striscia di cinque successi anche per i nerazzurri, che in campionato non conoscono altro risultato dal 2-2 con il Bologna di un mese e mezzo fa.

Juve e Inter hanno in comune l’avversario con cui hanno perso la prima – e finora unica – partita di questa stagione: il Sassuolo. Allegri e Inzaghi possono contare principalmente su due difese solidissime: 7 gol subiti dai bianconeri, 6 dai nerazzurri, che vantano anche il miglior attacco (29 reti realizzate, nessuno ha fatto meglio).

Juventus-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

I problemi di Allegri sono a centrocampo, rimasto orfano di Pogba e Fagioli dopo le vicende legate al doping e alle scommesse. Il tecnico livornese si augura di recuperare Locatelli, ma è alquanto improbabile che l’ex Sassuolo riesca a tornare in tempo per il derby d’Italia. Ci saranno invece McKennie e Miretti, tornati a disposizione durante la sosta. A destra giocherà Cambiaso mentre davanti Kean potrebbe essere nuovamente preferito a Vlahovic. In panchina si accomoderà anche il rientrante Alex Sandro.

Ci sono assenze importanti anche nell’Inter, una su tutte quella di Bastoni in difesa. Dietro Inzaghi ha gli uomini contati: ai lati di de Vrij agiranno Darmian e Acerbi. Out anche Pavard e l’ex di turno Cuadrado. Mkhitaryan sarà nuovamente preferito a Frattesi, pronto a subentrare a gara in corso. In attacco la solita coppia formata da Lautaro e Thuram.

Come vedere Juventus-Inter in diretta tv e in streaming

Il pronostico

La sensazione è che, qualunque dovesse essere l’esito di questo match, non sarà decisivo ma un’eventuale vittoria può inevitabilmente dare una spinta importante ad entrambe. L’Inter a livello di rosa ha qualcosa in più rispetto alla Juventus e fin qui siamo tutti d’accordo. I bianconeri però nonostante la continua emergenza hanno dimostrato di essere una contender credibile, in particolar modo grazie ad una difesa quasi imperforabile. Lo Stadium, poi, non è un tabù ma quasi per i nerazzurri che negli ultimi 11 anni sono riusciti a violarlo solo due volte (sfide di Coppa Italia comprese). Non sarebbe una sorpresa, dunque, se la Juventus evitasse quantomeno la sconfitta in un match che, sulla scia degli ultimi precedenti, potrebbe terminare a basso punteggio. Un pari non è da escludere.

Le probabili formazioni di Juventus-Inter

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Rabiot, Miretti, Kostic; Chiesa, Kean.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1