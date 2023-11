I pronostici di domenica 26 novembre: alla vigilia delle coppe europee, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1.

La tredicesima giornata di Serie A prosegue domenica con altre cinque partite tra cui l’attesissimo derby d’Italia tra Juventus e Inter che vale anche il primo posto in classifica. Sarà una partita molto equilibrata con i bianconeri che proveranno a limitare il migliore attacco del campionato puntando come spesso fa l’allenatore Allegri sulla solidità della difesa.

La Roma proverà a fare un passo in avanti deciso verso la zona Champions League ma dovrà fare attenzione all’Udinese rigenerata dalla cura Cioffi. Vittorie in arrivo nella Liga spagnola per Real Madrid e Betis contro Cadice e Las Palmas.

Pronostici altre partite

A chi cerca partite da gol il consiglio è però di guardare ad altri campionati. Occhio in particolare a Tottenham-Aston Villa ed Everton-Manchester United di Premier League, AZ Alkmaar-Volendam di Eredivisie, Hoffenheim-Mainz di Bundesliga e Lione-Lille di Ligue 1.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Roma vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Roma-Udinese, Serie A, ore 18:00

Vincenti

• Real Sociedad o pareggio (in Real Sociedad-Siviglia, Liga, ore 16:15)

• Real Madrid (in Cadice-Real Madrid, Liga, ore 18:30)

• Real Betis (in Real Betis-Las Palmas, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• AZ Alkmaar-Volendam, Eredivisie, ore 14:30

• Tottenham-Aston Villa, Premier League, ore 15:00

• Hoffenheim-Mainz, Bundesliga, ore 17:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Empoli-Sassuolo, Serie A, ore 15:00

• Everton-Manchester United, Premier League, ore 17:30

• Lione-Lille, Ligue 1, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in Juventus-Inter, Serie A, ore 20:45)