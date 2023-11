Formula Uno, Gran Premio di Abu Dhabi: tv, streaming, pronostico

Formula Uno, Gran Premio di Abu Dhabi: ultimo impegno di un Mondiale dominato da Verstappen. La Ferrari sogna il colpaccio

Sempre e solo Max Verstappen. Anche nell’ultimo impegno ufficiale della stagione il pilota della Red Bulle si prende la pole con il solito giro che definire perfetto è dire poco. Un mostro, lo abbiamo detto più volte, un cannibale. Anche se la Ferrari c’è, almeno quella di Charles Leclerc, che partirà dalla prima fila al fianco del campione del Mondo in carica. Giusto così.

Alla Ferrari i punti servono come il pane per cercare di superare le Mercedes al secondo posto nella classifica costruttori. Ma sarà quasi probabilmente un duello tra il monegasco e George Russel (quarto), visto che Sainz e Hamilton sono quasi in vacanza. Lo spagnolo partirà sedicesimo – e si spera anche se le speranze sono minime possa riuscire ad andare a punti – l’inglese invece dall’undicesima posizione. Sono quattro i punti di distanza tra le due scuderie. Non serve ribadire che tutte le speranze sono per Leclerc che con un giro bello importante è riuscito a prendersi la seconda piazza davanti ad un ottimo Oscar Piastri. Vera rivelazione di questo weekend. Insomma, l’ultimo Gran Premio ha una sola cosa da dire, la piazza d’onore nella classifica costruttori.

Formula Uno, dove vedere il Gran Premio in diretta tv e streaming

Il Gp di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale, è in programma domenica 26 novembre alle 14:00. Sarà visibile in diretta tv e in esclusiva sul canale dedicato: Sky Sport F1 HD al canale 207 del telecomando. C’è anche la possibilità di seguirle in streaming, grazie all’applicazione Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La gara sarà trasmessa in chiaro, ma in differita, anche su Tv8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) e sul sito Tv8.it in streaming. In questo caso sarà possibile vederla dalle ore 19:00.

Condizioni meteo

Non ci sono probabilità di rovesci durante il Gran Premio. Quindi l’ultimo Gran Premio della stagione si correrà all’asciutto.

Il pronostico

Su chi vincerà la gara non ci sono dubbi: Max Verstappen chiuderà di nuovo davanti a tutti a meno di cataclismi sportivi che al momento non sono pronosticabili. L’interesse come detto è tutto su Leclerc e sulla sua voglia di cercare di regalare alla squadra il secondo posto nella classifica costruttori. Ci riuscirà? Noi siamo convinti di una cosa: la Ferrari ha buone possibilità di mettersi davanti le Mercedes. Quindi sì, fiducia alla Rossa. Qui potrete trovare, invece, tutte quelle che sono le combinazioni.