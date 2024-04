Villarreal-Rayo Vallecano, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Villarreal-Rayo Vallecano è una gara valida per la trentatreesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: tv, formazioni e pronostici

Villarreal e Rayo Vallecano non hanno più niente da chiedere al proprio campionato. Sì, il sottomarino giallo è a sei punti dalla zona Europa per la prossima stagione, ma ha due squadre in mezzo al settimo posto in classifica e quindi è oggettivamente difficile riuscire nell’impresa. Non c’è dubbio che ci si proverà e tutto passa, comunque, dalla gara interna contro il Rayo Vallecano. In caso di vittoria i giochi, anche se con una speranza davvero flebile, rimarrebbero aperti.

Gli ospiti, in tutto questo, hanno 35 punti in classifica e la certezza – non aritmetica – di rimanere dentro la Liga anche il prossimo anno. Ma vedendo il margine che c’è dalla terz’ultima e anche in questo caso le formazioni che ci sono in mezzo, allora possiamo tranquillamente affermare che la salvezza è assicurata. E allora saranno le motivazioni che in questo match faranno la differenza, anche perché il momento di forma è assai simile.

Quattro risultati utili nelle ultime cinque uscite per entrambe le squadre anche se, il Villarreal, ha piazzato una vittoria in più (2) rispetto agli avversari di domenica pomeriggio. Negli ultimi quattro mesi, inoltre, i gialli hanno perso tra le mura amiche solamente due volte, quindi riescono a dare comunque qualcosa in più. Ed è un dato questo da tenere in considerazione nel nostro pronostico.

Come vedere Villarreal-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

Villarreal-Rayo Vallecano, valida per la trentatreesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

In una gara che dovrebbe regalare comunque almeno una rete per squadra e anche almeno tre reti complessive, la vittoria del Villarreal ci sta e dovrebbe essere alla portata.

Le probabili formazioni di Villarreal-Rayo Vallecano

VILLARREAL (4-4-2): Jorgensen; Femenia, Albiol, Mosquera, Pedraza; Akhomach, Parejo, Comesana, Baena; G Moreno, Sorloth.

RAYO VALLECANO (4-4-2): Dimitrievski; Balliu, Mumin, Lejeune, Chavarria; De Frutos, Valentin, U Lopez, Palazon; Camello, Trejo.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1