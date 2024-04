Granada-Osasuna, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Granada-Osasuna è una gara valida per la trentatreesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: tv, formazioni e pronostici

La retrocessione del Granada non è ancora aritmetica, però i padroni di casa le dovrebbero vincere tutte da qui alla fine della stagione e sperare che diverse squadre non facciano più un punto. Insomma, la Segunda Division è cosa certa dopo un’annata che fino al momento ha regalato solamente 18 punti. Un cammino che non ha bisogno di commenti.

Onorare al meglio gli ultimi impegni della stagione, è evidentemente questo l’obiettivo, anche se contro l’Osasuna, che non ha nessun problema di classifica e che ha come target quello di togliersi il maggior numero di soddisfazioni, sarà difficile tirare fuori dei punti. Il Granada, senza dubbio comunque, potrebbe essere aiutato dal momento che gli ospiti stanno vivendo: quattro sconfitte e una vittoria nelle ultime cinque partite. Però ci sono anche da tenere in considerazioni gli ultimi incroci tra queste due formazioni. E diciamo che l’Osasuna ha sempre avuto vita facile visto che ha piazzato quattro vittorie e un pareggio tenendo sempre presente le ultime cinque partite giocate.

In poche parole, anche in un match che ha poco senso per la stagione, è l’Osasuna la squadra favorita. Che nonostante non abbia più niente da chiedere al proprio campionato dovrebbe riuscire a prendersi l’intera posta in palio. Abbiamo realmente pochi dubbi su questo.

Come vedere Granada-Osasuna in diretta tv e streaming

Granada-Osasuna, valida per la trentatreesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

I 90 minuti potrebbero regalare almeno una rete per squadra. Ma alla fine degli stessi è assai probabili che l’Osasuna sia riuscito a vincere la partita, a prendersi così l’intera posta in palio e volare oltre quota 40. Insomma, sembra essere davvero tutto scritto.

Le probabili formazioni di Granada-Osasuna

GRANADA (3-5-2): Batalla; Mendez, Rubio, Miquel, Neva; Puertas, Ruiz, Gumbau, Villar; Uzuni, Boye.

OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Areso, Catena, Herrando, Cruz; Ibanez, Munoz, M Gomez; Ruben Garcia, Raul Garcia, Pena.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2