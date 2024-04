I pronostici di sabato 27 aprile: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga

I pronostici di sabato 27 aprile, tornano in campo i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1.

I principali campionati europei sono ormai alle battute finali: restano da giocare sei giornate nella Liga spagnola, cinque in Serie A e quattro in Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Anche Champions League, Europa League e Conference League sono alle fasi finali e influenzano inevitabilmente i campionati: Bayern Monaco, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund saranno inevitabilmente distratte dagli appuntamenti di coppa e tutte e tre le partite che le vedranno protagoniste promettono gol.

In Serie A la Lazio ha ancora qualche residua speranza di qualificazione alla prossima Champions League, a patto di vincerle tutte a partire dalla sfida di stasera col Verona.

Pronostici altre partite

In Serie B è iniziato il conto alla rovescia per la promozione aritmetica del Parma: contro il fanalino di coda Lecco c’è l’occasione di avvicinare ancora di più l’obiettivo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Aston Villa vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Aston Villa-Chelsea, Premier League, ore 21:00

Vincenti

• Parma (in Parma-Lecco, Serie B, ore 14:00)

• Newcastle (in Newcastle-Sheffield United, Premier League, ore 16:00)

• Lazio (in Lazio-Verona, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Bayern Monaco-Eintracht Francoforte, Bundesliga, ore 15:30

• Manchester United-Burnley, Premier League, ore 16:00

• Newcastle-Sheffield United, Premier League, ore 16:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• West Ham-Liverpool, Premier League, ore 13:30

• Lipsia-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 15:30

• Bayer Leverkusen-Stoccarda, Bundesliga, ore 18:30

Il “clamoroso”

Pareggio (in Juventus-Milan, Serie A, ore 18:00)