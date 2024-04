Betis-Siviglia, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Betis-Siviglia è una gara valida per la trentatreesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: tv, formazioni e pronostici

Il derby è sempre il derby. E di squadre favorite non ce ne sono. Soprattutto in quello tra Betis e Siviglia che molto spesso ha regalato risultati sorprendenti ma anche e soprattutto partite al limite, ricche di episodi, e con una tensione veramente alta.

Betis e Siviglia, nella serata di domenica, si affrontano in un match che vale tanto, soprattutto per i padroni di casa che al momento sarebbero in Conference League ma che vedono da vicini – è distante solamente tre punti – anche la possibilità di raggiungere una qualificazione all’Europa League per la prossima stagione. C’è pressione, quindi, tra gli uomini di Pellegrini, una pressione che non hanno Sergio Ramos e compagni che ormai hanno abbandonato da un poco di tempo la zona rossa della classifica e che giocheranno da qui alla fine della stagione solamente con la voglia di regalare delle soddisfazioni ai propri tifosi che hanno vissuto un’annata davvero tribolata. Potrebbe fare la differenza il fatto di essere comunque “sereni”? Crediamo di no. Crediamo che il Betis parta favorito.

La spinta del pubblico amico, e la voglia di chiudere al meglio il campionato magari centrando una qualificazione europea sicuramente più importante dell’altra, potrebbero aiutare i giocatori del Betis a conquistare una vittoria che darebbe, inoltre, un senso diverso a tutta la stagione.

Come vedere Betis-Siviglia in diretta tv e streaming

Betis-Siviglia, valida per la trentatreesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Un derby che in alcuni passaggi potrebbe pure essere cattivo. Quindi non ci stupiremmo di qualche giallo in più e forse anche di qualche cartellino rosso. Rimane un derby, come detto, quindi difficile da pronosticare, ma il Betis è favorito secondo noi e alla fine dovrebbe centrare la vittoria. Gara da almeno tre reti complessive.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Betis-Siviglia

BETIS (4-2-3-1): Silva; Sabaly, Pezzella, Riad, Miranda; Rodriguez, Cardoso; Fornals, Isco, Perez; Bakambu.

SIVIGLIA (5-3-2): Nyland; Navas, Bade, Ramos, Salas, Ocampos; Soumare, Agoume, Torres; Romero, En-Nesyri.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1