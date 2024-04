Inter-Torino, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Inter-Torino è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

L’Inter si è laureata campione d’Italia per la 20esima volta nella sua storia lunedì scorso, con 5 turni d’anticipo come il Napoli nella passata stagione. Ma il fatto che l’agognato tricolore sia arrivato proprio nella stracittadina contro il Milan, piegato 2-1 grazie ai gol di Acerbi e Thuram – sesto derby di fila vinto dai nerazzurri – ha reso il trionfo, ormai annunciato da mesi, ancora più dolce.

Una cavalcata memorabile quella degli uomini di Simone Inzaghi. Che da febbraio in poi, dopo aver seminato la Juventus grazie alla vittoria nello scontro diretto, non si sono più fermati. L’unica “macchia” in questo 2024 resta l’eliminazione dalla Champions League agli ottavi per mezzo dell’Atletico Madrid (poi fatto fuori dal Dortmund ai quarti). Ma è acqua passata. La sfida con il Torino, intanto, è stata spostata alle 12.30 di domenica in modo tale da poter organizzare meglio la festa – con tanto di parata in bus – che avrà luogo a San Siro prima e dopo la gara di campionato con i granata. La prima di cinque “amichevoli” per Lautaro Martinez e compagni, che non possono più battere il record dei 102 punti, appartenente all’ultima Juventus di Antonio Conte. Gli uomini di Ivan Juric cercheranno di approfittare di un’Inter ormai senza grosse motivazioni per tentare di riavvicinarsi all’ottavo posto (potrebbe valere almeno la Conference League), di nuovo allontanatosi – il Napoli è a +3 – dopo i due 0-0 di fila con Juventus e Frosinone.

Inter-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Inzaghi non dovrebbe cambiare troppo rispetto al derby con il Milan, magari dando spazio alle riserve a gara in corso. Non c’è lo squalificato Dumfries: sulla fascia destra giocherà dunque Darmian.

I dubbi di Juric sono prevalentamente a centrocampo, dove accanto ad affiancare Ricci in regia sarà uno tra Tameze e Ilic. Se dovesse spuntarla il serbo, l’ex Verona tornerà a fare il braccetto di destra nella difesa a tre.

Come vedere Inter-Torino in diretta tv e in streaming

La sfida tra Inter e Torino, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Tra le prime 10 solo Inter, Bologna e Juve hanno subito meno gol del Torino, che però fa una fatica tremenda in fase di possesso palla. E le reti continuano ad arrivare con il contagocce (29 quelle segnate). A San Siro ci sarà comunque aria di festa, i nerazzurri ci tengono a brindare davanti al loro pubblico con una vittoria ma non sarebbe una sorpresa se la squadra di Inzaghi abbassasse un po’ i giri del motore. Fare gol ai granata non è semplice ed è per questo che, come è avvenuto in 5 degli ultimi precedenti, il numero delle reti complessive sarà verosimilmente inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Inter-Torino

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata.

L'Inter riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-0