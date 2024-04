Bournemouth-Brighton è una partita valida per la trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Brighton, abbiamo un problema. Nel recupero infrasettimanale con il Manchester City la squadra di Roberto De Zerbi è naufragata nuovamente, rimediando un pesantissimo 0-4 contro i campioni in carica.

Per i Seagulls si è trattato della seconda imbarcata consecutiva tra le mura amiche, visto che tre settimane fa era toccato all’Arsenal, altra squadra che sta lottando per il titolo, passeggiare all’Amex Stadium (0-3). Il problema, però, è che il Brighton non riesce più a vincere neppure con gli avversari sulla carta alla sua portata: dal successo con il Nottingham Forest dello scorso 10 marzo, Dunk e compagni hanno racimolato soltanto due punti in cinque giornate, uscendo nel frattempo pure dall’Europa League per mezzo della Roma. Il sogno di qualificarsi per il secondo anno di fila in Europa, insomma, sta evaporando settimana dopo settimana: in seguito al tracollo con il City, i Seagulls sono scivolati all’undicesimo posto e l’ultimo valido per partecipare ad una competizione europea, il settimo, è distante 6 lunghezze.

In Inghilterra si chiedono se quest’involuzione – principalmente offensiva, visto che il Brighton ha realizzato 2 gol in 5 gare, subendone al contempo ben 10 complessivi – dipenda dal fatto che De Zerbi continui a non fare chiarezza riguardo al suo futuro, dal momento che in una delle ultime interviste ha glissato sul rinnovo.

Brighton che in settimana ha subito pure il sorpasso del Bournemouth, vittorioso in casa del Wolverhampton grazie ad una rete di Semenyo (0-1). Già salve con largo anticipo, le Cherries di Andoni Iraola puntano a togliersi altre soddisfazioni, non dovendo fare i conti con alcun tipo di pressione. I rossoneri sono imbattuti da cinque gare nel loro stadio: da marzo in poi le uniche sconfitte sono arrivate in trasferta (Luton e Aston Villa).

Come vedere Bournemouth-Brighton in diretta tv e in streaming

La sfida tra Bournemouth e Brighton, in programma domenica alle 15:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Tante assenze, sia da una parte che dall’altra. Ma stavolta è Iraola a contare il maggior numero di indisponibili, visto che mancherà pure lo squalificato Kerkez, espulso contro i Wolves. Tuttavia, non si può sottovalutare l’ottimo momento delle Cherries, che danno il massimo soprattutto davanti al loro pubblico. Un loro risultato positivo è probabile in una gara da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Brighton

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Travers; Smith, Zabarnyi, Senesi, Kelly; Christie, Cook; Semenyo, Scott, Kluivert; Solanke.

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, van Hecke, Dunk, Barco; Gross, Baleba; Adingra, Enciso, Ansu Fati; Welbeck.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1