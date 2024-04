Bologna-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Bologna-Udinese è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

La fenomenale prestazione offerta dal Bologna lunedì scorso nello scontro diretto con la Roma all’Olimpico è un po’ il manifesto della strepitosa stagione che sta facendo la squadra di Thiago Motta. E non fa altro che attestare la crescita vertiginosa, anche in termini di personalità, di Zirkzee e compagni, capaci di imporsi con un netto 3-1 su un avversario che da quando ha cambiato guida tecnica di sconfitte ne ha subite pochissime.

Una vittoria, quella con i giallorossi, che ha permesso ai rossoblù di consolidare il quarto posto e di rimanere a +5 sui capitolini, anche se è dall’Atalanta che adesso i felsinei devono guardarsi le spalle. Pur arrivando quinto, infatti, il Bologna – grazie al primo posto dell’Italia nel ranking Uefa – coronerebbe il sogno Champions League, ormai davvero molto vicino. La sensazione, a cinque giornate dal termine, è che manchi pochissimo al traguardo, dal momento che gli uomini di Motta, arrivati a quota 62 – considerando tre punti a vittoria a vittoria da sempre, non ne collezionava così tanti dal 1967 – non sembrano dare segni di cedimento. Il bottino potrebbe essere incrementato nella sfida con l’Udinese, che in settimana è riuscita a perdere nello spezzone di partita da recuperare contro la Roma, subendo come al solito gol in pieno recupero. Esordio da dimenticare per il nuovo tecnico Fabio Cannavaro, appena subentrato all’esonerato Cioffi dopo la sconfitta con il Verona. I friulani ora rischiano grosso: sono terzultimi a pari punti con il Frosinone.

Bologna-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Nel match con la Roma El Azzouzi non ha fatto rimpiangere l’infortunato Ferguson, la cui stagione è già finita. Toccherà di nuovo al marocchino agire alle spalle dell’unica punta Zirkzee, di fianco allo svizzero Aebischer. I due ballottaggi più serrati sono in difesa tra Calafiori e Kristiansen e sulla corsia destra tra Orsolini e Ndoye.

Cannavaro dovrebbe confermare il 3-4-2-1 visto con la Roma giovedì, con Samardzic e Pereyra a supporto dell’attaccante Lucca. Perez non è al meglio dopo la botta coi giallorossi: si prepara Kabasele.

Il pronostico

Il Bologna ha perso solamente una volta nelle ultime tredici giornate di Serie A e difficilmente inciamperà sulla pericolante Udinese, reduce da tre sconfitte di fila e in caduta libera. Nessuno ha subito meno gol tra le mura amiche dei felsinei (8) e non ci stupiremmo se riuscissero a tenere pure la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Bologna-Udinese

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Calafiori; Freuler; Orsolini, Aebischer, El Azzouzi, Saelemaekers; Zirkzee.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kabasele, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Payero, Kamara; Pereyra, Samardzic; Lucca.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0