Lotto, colpaccio da 50mila euro con una quaterna da 5 euro

Lotto, un colpaccio da 50mila euro con una quaterna di soli cinque euro. Ma non è l’unica vincita clamorosa centrata in uno degli ultimi concorsi. Ecco quello che è successo

Se credete di averle viste tutte vi sbagliate. Se credete che non possono succedere sempre queste cose vi sbagliate ancora. Perché sì, possono clamorosamente succedere. Ne sappiamo qualcosa noi, che ve lo riportiamo, ne sabato qualcosa voi che ci leggete.

Questa volta è stata la regione Sicilia ad essere protagonista di una delle vincite più importanti degli scorsi concorsi del gioco del Lotto. Tantissime vincite, a dire la verità, anche se una è migliore delle altre, senza dubbio. Il colpo più bello, più importante, clamoroso, è stato realizzato a Gela, città in provincia di Caltanissetta. Un colpo dal valore di 50.625euro. E se vi state chiedendo com’è possibile ve lo spieghiamo subito: è stata centrata una quaterna sulla ruota di Palermo a fronte di una spesa complessiva di soli 5euro. Clamoroso. Ma non è finita qui, ovviamente.

Lotto, ecco le altre vincite

“Sempre sulla ruota del capoluogo siciliano – si legge ancora su Agimeg.it – è stato centrato un terno da 22.500 euro a Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, con una giocata da 5 euro. A Maletto, con un terno sulla ruota di Napoli, sono stati vinti 13.500 euro“.

Ma la gloria non si raggiunge giocando al Lotto, ma anche giocando un poco di euro con il 10eLotto. Ecco che quindi a Modica in provincia di Ragusa sono stati vinti 22.500euro. Due vincite invece da 20mila euro (ne parliamo come fossero dieci euro, è tutto davvero incredibile) sono state invece centrate a Bagheria in provincia di Palermo e a Porte Empedocle, ad Agrigento. No signori, non è proprio finita. Perché chiudono questi giorni davvero strepitosi i 6mila euro vinci a Pace del Mela, paese in provincia di Messina. Una Sicilia ricchissima, che siamo sicuri da qui alla fine dell’anno ci regalerà ancora delle clamorose gioie. Sì, perché siamo felici anche noi per chi riesce a vincere così tanto. Auguri!