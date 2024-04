Atalanta-Empoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Atalanta-Empoli è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Sogno Champions ancora intatto, una finale già raggiunta ed una semifinale europea da giocare. Si continua a sognare ad occhi aperti in casa Atalanta, con la squadra di Gian Piero Gasperini che dà l’impressione di essere ormai matura per portare a casa uno storico trofeo.

I nerazzurri mercoledì scorso hanno ribaltato la Fiorentina nella semifinale di ritorno di Coppa Italia dopo aver perso 1-0 l’andata a Firenze. La Dea si era fatta raggiungere da una Viola in 10 nel secondo tempo ma a rimettere le cose a posto c’ha pensato Scamacca, che con una favolosa rovesciata ha riportato in vantaggio gli orobici, i quali nel finale sono poi riusciti ad evitare i supplementari segnando due gol in pieno recupero (4-1). Nella finalissima dell’Olimpico, in programma il prossimo 15 maggio, l’Atalanta avrà dunque modo di vendicare la sconfitta patita nel 2021 a Reggio Emilia contro la Juventus. E le finali, dicevamo, potrebbero essere due se gli uomini di Gasperini dovessero aggiudicarsi la doppia sfida con il Marsiglia in Europa League. Prima, però, bisogna tornare a concentrarsi sul campionato, dove il quinto posto è di nuovo alla portata, visto che la Dea ha solo 4 punti in meno della Roma e deve ancora recuperare una partita. Al Gewiss Stadium arriva l’Empoli, reduce da un’importantissima vittoria contro il Napoli, decisa da un gol di Cerri (1-0). Piccolo passo verso l’obiettivo salvezza per la squadra di Davide Nicola, a +3 sulla terzultima.

Atalanta-Empoli: le ultime notizie sulle formazioni

Rotazioni ampie per Gasperini, che farà riposare diversi protagonisti della sfida con la Fiorentina, due su tutti Scamacca e Koopmeiners. Chance dunque per Mirachunk ma anche per Lookman e Touré, che guideranno l’attacco nerazzurro. A centrocampo invece Pasalic dovrebbe prendere il posto di uno stanco de Roon.

Nicola dovrà fare a meno, probabilmente per tutta la stagione, dell’eroe della sfida con il Napoli, Cerri, il quale potrebbe tornare solo nella prossima stagione. Dal 1′ dunque Niang, supportato da Cambiaghi e Zurkowski.

Come vedere Atalanta-Empoli in diretta tv e in streaming

Atalanta-Empoli, in programma domenica alle 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’Atalanta è apparsa in gran forma mercoledì contro la Viola ed è tornata a far registrare due vittorie di fila a distanza di un mese dall’ultima volta (domenica si era aggiudicata il derby con il Monza). Giocare ogni tre giorni non è semplice e l’Empoli, a caccia di punti salvezza, potrebbe dare filo da torcere ad una Dea che deve dosare le energie in vista del Marsiglia. Difficile che la porta di Carnesecchi rimanga inviolata.

Le probabili formazioni di Atalanta-Empoli

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Hien, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Miranchuk, Lookman; El Bilal Touré.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Fazzini, Grassi, Pezzella; Cambiaghi, Zurkowski; Niang.

L'Empoli riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1