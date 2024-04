Lione-Monaco è una partita valida per la trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 19:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

L’imbattibilità del Lione, che durava da 7 partite – compresa la semifinale di Coppa di Francia col Valenciennes – si è interrotta domenica scorsa nella sfida con il PSG capolista. I parigini, ormai a un passo dal titolo, hanno riportato sulla terra gli uomini di Pierre Sage. Una lezione che il tecnico dei Gones non dimenticherà facilmente. E di cui farà tesoro proprio in vista della finale della coppa nazionale, che il prossimo 25 maggio si contenderà proprio con la corazzata di Luis Enrique.

Il Lione, ad ogni modo, prima della serataccia di Parigi si era riportato a ridosso delle posizioni che contano – leggasi Europa – e non era affatto scontato riuscirci dopo un girone d’andata a dir poco disastroso. Tre gli allenatori che da agosto a novembre si sono susseguiti sulla panchina del club del Rodano, tra cui l’ex Frosinone Fabio Grosso. Chi sembra aver trovato la formula giusta per riportare in alto il Lione, costruito per lottare per traguardi ambiziosi, è stato proprio Sage, inizialmente incaricato come traghettatore. Fatto sta che, grazie ad uno strepitoso girone di ritorno, i Gones sono adesso ad una sola incollatura da quel settimo posto che a fine maggio potrebbe voler dire Conference League. Senza dimenticare che il Lione può ancora qualificarsi all’Europa League in caso di vittoria della Coppa di Francia.

Sogna di tornare nell’Europa che conta anche il Monaco, che nel recupero infrasettimanale ha piegato 1-0 il Lille “rovinando” la festa al PSG. I parigini avrebbe potuto festeggiare il titolo già mercoledì scorso ma il successo dei monegaschi ha rinviato tutto a sabato. Gli uomini di Adi Hutter, a -11 dal primo posto, hanno il compito di difendere la seconda piazza ma soprattutto la qualificazione alla prossima Champions League.

Come vedere Lione-Monaco in diretta tv e in streaming

Lione-Monaco, in programma domenica alle 19:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato francese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Il Monaco stavolta non riuscirà a rimandare la festa del PSG – ai parigini basterà non perdere nell’anticipo con il Le Havre 24 ore prima – ma dovrebbe quantomeno evitare la sconfitta a Lione. I monegaschi sono in grande spolvero – quattro vittorie di fila, subendo solo due gol – e non perdono da febbraio. I presupposti per una gara divertente, considerando pure l’esigenza dei padroni di casa di fare punti, ci sono tutte.

Le probabili formazioni di Lione-Monaco

LIONE (4-3-3): Lopes; Maitland-Niles, Caleta-Car, O’Brien, Tagliafico; Caqueret, Matic, Tolisso; Nuamah, Lacazette, Cherki.

MONACO (4-4-2): Majecki; Vanderson, Maripan, Salisu, Ouattara; Akliouche, Fofana, Zakaria, Diatta; Minamino, Ben Yedder.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2