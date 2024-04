Monaco-Lille è un recupero della ventinovesima giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 21:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Domenica scorsa il Monaco di Adi Hutter ha battuto il Brest nello scontro diretto e si è preso il secondo posto, scavalcando proprio i sorprendenti bretoni in classifica. Una vittoria meno netta di quanto racconti il risultato finale (0-2) ma che profuma di Champions League.

I monegaschi, pur a distanza siderale dalla capolista PSG – ormai a un passo dal titolo, che potrebbe diventare matematico in caso di non vittoria del Monaco nel recupero – hanno ben 8 punti di vantaggio sulla quinta, il Nizza. E, a meno di crolli, il prossimo anno torneranno nell’elite del calcio europeo. Uno dei principali protagonisti della “rinascita” del Monaco – miglior attacco dietro a quello dei parigini – è stato il tecnico austriaco, capace di trasmettere in pochi mesi la sua filosofia ad un gruppo uscito psicologicamente a pezzi dalla passata stagione. Hutter è riuscito a valorizzare giocatori di talento come i vari Minamino, Balogun, Ben Yedder e Akliouche, sfruttandone al massimo le qualità ed inquadrandoli in un sistema ormai ben collaudato.

I biancorossi avranno pure preso qualche gol di troppo – peggior difesa tra le attuali prime sette squadre della Ligue 1 – ma è a livello offensivo che hanno fatto la differenza (55 reti realizzate in 29 partite).

Fonseca vuole il podio

L’obiettivo, adesso, è consolidare la seconda piazza, tenendo a debita distanza squadre che potrebbero farsi sotto come il Lille di Paulo Fonseca, di scena al “Louis II” nel recupero della ventinovesima giornata.

I Dogues, che una settimana fa hanno salutato la Conference League dopo aver messo paura all’Aston Villa di Unai Emery – gli inglesi l’hanno spuntata solo ai rigori, sono quarti in classifica, a -3 dal Monaco. Grazie al successo per 1-0 sullo Strasburgo, trafitto da un gol del canadese David, hanno evitato di perdere quota, restando a -5 sul Nizza. Fonseca però vuole fare di tutto per chiudere tra le prime tre, dal momento che solo arrivando sul podio ci si qualificherà direttamente alla Champions League senza passare dai preliminari.

Come vedere Monaco-Lille in diretta tv e in streaming

Monaco-Lille, in programma mercoledì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato francese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Il Monaco ultimamente ha qualche problema in casa, visto che davanti al proprio pubblico ha vinto solamente una delle ultime sette partite. Statistica che ci spinge a valutare un risultato positivo del Lille, che già all’andata ebbe la meglio 2-0 sui monegaschi e che non perde contro di loro dal 2022. Entrambe le squadre, in ogni caso, dovrebbero riuscire a realizzare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Monaco-Lille

MONACO (4-4-2): Majecki; Vanderson, Maripan, Salisu, Ouattara; Akliouche, Fofana, Zakaria, Diatta; Minamino, Ben Yedder.

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Santos, Diakité, Yoro, Ismaily; André, Bentaleb; Haraldsson, Cabella, Gudmundsson; David.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2