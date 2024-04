Lotto, cinque numeri per la quaterna da 50mila euro. Ecco come ha centrato il colpo da capogiro. La Dea Bendata ha baciato una regione che raramente si legge nelle cronache

Ha deciso di toccare una regione che di solito non viene tanto fuori nelle cronache delle vincite, a dimostrazione del fatto che la Dea Bendata ci vede lungo, e anche bene, quando vuole.

Non fa nemici, quando decide di passare lo fa, senza guardare inoltre la cartina geografica. E questa volta – così come ci viene raccontato da Agimeg.it – ha deciso di fare tappa in Veneto. Sia per quanto riguarda gli amanti del gioco del Lotto, sia per quelli che decidono di sfidare la sorte con il 10eLotto, un altro gioco che sta spopolando in maniera importante e che ogni giorno ci regala delle vincite davvero straordinarie. E andiamo a vedere, insomma, quello che è successo nel corso delle ultime estrazioni.

Lotto, ecco i numeri della quaterna

Il colpo grosso, davvero clamoroso, perché parliamo di una quaterna, è stato centrato nel capoluogo di regione, vale a dire a Verona. A fronte di una spesa di soli 5 euro, con dei numeri giocati sulla ruota di Firenze, un fortunato scommettitore è riuscito a portarsi a casa la strabiliante cifra di 50.596 euro. Lui aveva deciso di giocare cinque numeri: 5-9-27-68-90. Ne sono venuti fuori quattro. No, non chiedeteci onestamente come possa succedere una cosa del genere. Siamo anche noi senza parole.

E non è finita qui, anche se non parliamo di una vincita così importante. Ma è sicuramente da segnalare soprattutto perché qui si scrive dell’altro gioco citato in precedenza, vale a dire quello del 10eLotto. In questo caso, di fronte ad una scommessa di dieci euro, e grazie ad un 6 centrato con la modalità frequente, i soldi che sono stati portati a casa sono 6.250euro. No, non cambia la vita purtroppo nessuna delle due vincite, però sicuramente l’aiutano. Questi soldi fanno fare dei pensieri diversi, magari si possono immaginare dei lavori a casa, oppure una macchina nuova, oppure e soprattutto una bella vacanza e qualche sfizio. Diciamo, in conclusione, che le idee per spenderli non mancheranno di sicuro.