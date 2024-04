Totocalcio da record: la vincita più alta di sempre con questa modalità

Totocalcio da record: ha centrato la vincita più alta della storia di questo gioco con questa modalità. Ecco quello che è successo nell’ultimo weekend

La vittoria dell’Inter e quella del Bologna sul campo della Roma hanno permesso ad un fortunato di scommettitore di centrare il 13 al Totocalcio. Che ha una particolarità mica da poco: quello appena andato in archivio infatti è stato il concorso che ha regalato la vincita più alta della storia di questo gioco. O, per meglio dire, da quando è tornato in commercio grazie alla voglia della Sisal.

Mancava da diverse settimane il 13, e adesso è venuto fuori in maniera incredibile in quella che forse è stata una delle schedine più difficili da centrare. Perché oltre agli eventi obbligatori, indovinati tutti, tra gli opzionali c’erano delle partite davvero a trabocchetto, come ad esempio un Empoli-Napoli che ha visto la clamorosa vittoria dei padroni di casa. Insomma, un colpo da maestro che ha permesso di portare a casa la clamorosa cifra di 783.672 euro.

Totocalcio, ecco come ha fatto

Il tredici quindi è stato storico e a differenza di quanto si possa immaginare – così come viene riportato da Agimeg.it – non è stato centrato giocando, come al solito, in una tabaccheria o in qualche rivendita autorizzata. Ma quest’uomo, o questa donna, ha giocato la schedina online sul sito del concessionario Betflag, gruppo Lottomatica. Insomma, una schedina probabilmente studiata in maniera assai serena dal divano della propria casa, senza aspettare che qualcuno la vidimasse. Niente di tutto questo. Che colpaccio.

“Nessuno è stato invece in grado di realizzare l’11 – si legge sul sito citato prima – e il jackpot per questa categoria di premio sale così a 31.841 euro. Sorridono anche gli undici giocatori che hanno centrato il ‘7’ e si sono portati a casa 693 euro. I ventinove “5” vincono 97 euro, mentre i centoventicinque “3” incassano 7 euro”. Un colpo straordinario come detto, una giocata incredibile. Ma andiamo a vedere adesso quali sono stati tutti i risultati del concorso che ormai è andato in archivio. E che è passato alla storia.