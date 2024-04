Marsiglia-Nizza è un recupero della ventinovesima giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, diretta tv e pronostici.

Domenica scorsa il Marsiglia è riuscito ad evitare quella che sarebbe stata la sua quarta sconfitta consecutiva in campionato e l’ha fatto grazie ad un gol dell’attaccante camerunense Moumbagna in pieno recupero nella trasferta di Tolosa (2-2).

Che gli uomini di Jean-Louis Gasset potessero patire le fatiche di coppa era abbastanza prevedibile: soltanto tre giorni prima, infatti, i Phocéens erano rimasti in campo per ben 120 minuti nel match di ritorno con il Benfica in Europa League, eliminato dopo i rigori. Quello trasformato da Luis Henrique ha permesso al Marsiglia di staccare un pass per la semifinale – la seconda nelle ultime tre stagioni dopo quella di Conference League nel 2022 – dove se la vedrà con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Normale, dunque, che Aubameyang e compagni scontassero qualcosa in campionato, anche se tornare dal capoluogo occitano con zero punti in tasca sarebbe stato deleterio.

Il Marsiglia rischia di restare fuori da tutto

Sì, perché se in Europa il Marsiglia finora è andato oltre quelle che erano le aspettative, in Ligue 1 è solamente nono in classifica. E rischia di restare fuori da tutto.

Il sesto posto è distante 6 punti, motivo per cui il margine di errore diventa sempre più ridotto da qui a metà maggio quando il massimo campionato francese chiuderà i battenti. Ad alta tensione il derby della Costa Azzurra con il Nizza, recupero della ventinovesima giornata. I rossoneri, tornati a vincere dopo due turni – nel fine settimana hanno strapazzato 3-0 il Lorient – hanno 7 punti in più del Marsiglia e devono fare bottino pieno a tutti i costi per riavvincinarsi al quarto posto, che da questa stagione mette in palio un pass per i preliminari di Champions. La squadra di Francesco Farioli ha rallentato dopo essere stata tra l’unica a tenere il passo del PSG fino a tre mesi fa ed in seguito ad un febbraio da incubo è finita fuori dalle prime quattro.

Come vedere Marsiglia-Nizza in diretta tv e in streaming

La sfida tra Marsiglia e Nizza è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Punti pesantissimi in palio al Velodrome. In casa il Marsiglia è una certezza – tra le mura amiche ha perso solo contro l’irresistibile PSG – ma il Nizza, rivingorito dal successo interno sul Lorient, ha tutte le carte in regola per strappare almeno un pareggio. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Nizza

MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Murillo, Gigot, Balerdi, Garcia; Veretout, Kondogbia, Harit; Ndiaye, Moumbagna, Aubameyang.

NIZZA (4-3-3): Bulka; Lotomba, Todibo, Dante, Bard; Boudaoui, Rosario, Sanson; Cho, Moffi, Laborde.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1