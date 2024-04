Lorient-PSG è un recupero della ventinovesima giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 19:00: statistiche, probabili formazioni, diretta tv e pronostici.

Sulle ali dell’entusiasmo per via della semifinale conquistata in Champions League, il PSG domenica scorsa ha travolto anche il Lione, con lo stesso risultato (4-1) con cui pochi giorni prima aveva “matato” anche il Barcellona di Xavi nei quarti di finale della coppa dalle grandi orecchie. Un’altra goleada per la squadra di Luis Enrique, intenzionata a chiudere la pratica Ligue 1 nel più breve tempo possibile.

Sono sempre 10, infatti, i punti di vantaggio sulla seconda in classifica, che attualmente è il Monaco. E il titolo potrebbe arrivare addirittura nel recupero della ventinovesima giornata con il Lorient, gara che la federcalcio francese decise di rinviare due settimane fa per permettere ai club impegnati nelle coppe europee di concentrarsi esclusivamente sui rispettivi match infrasettimanali. In caso di vittoria in Bretagna, dunque, il PSG si laureerebbe campione di Francia per la dodicesima volta nella sua storia ma solo se al contempo il Monaco non dovesse battere il Lille nell’altro recupero. Luis Enrique chiederà dunque il massimo impegno ai suoi uomini: una volta archiviato il campionato, ci si potrà dedicare all’imminente semifinale con il Borussia Dortmund, già affrontato peraltro durante la fase a gironi.

Momento drammatico invece per il Lorient, penultimo in classifica e tra i principali candidati alla retrocessione insieme al fanalino di coda Clermont. Les Merlus venerdì hanno incassato la loro terza sconfitta consecutiva, perdendo nettamente 3-0 a Nizza e restando a secco di gol per la terza giornata di fila. Nonostante tutto, la salvezza è ancora possibile, dal momento che il Metz quartultimo ha soltanto tre punti in più.

Come vedere Lorient-PSG in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lorient e PSG è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il PSG sente profumo di titolo e difficilmente si farà sfuggire quest’occasione, tornando a battere il pericolante Lorient dopo un anno mezzo. Negli ultimi due precedenti, infatti, gli arancioneri sono sempre riusciti ad evitare la sconfitta, compreso nel match d’andata (0-0). Ci sono buone possibilità che la squadra di Luis Enrique riesca a tenere anche la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Lorient-PSG

LORIENT (3-4-3): Mvogo; Mendy, Adjei, Touré; Katseris, Abergel, Bakayoko, Yongwa; Bouanani, Bamba, Ponceau.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Danilo Pereira, Hernandez, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Kolo Muani, Mbappé, Barcola.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2