Scommesse, dodicimila euro con sei partite

Scommesse, è la vincita della settimana: 12mila euro portati a casa con solamente sei partite pronosticate. Ecco il colpo incredibile e come è stato piazzato

Ma si può vincere una somma importante, investendo relativamente poco, e giocando solamente sei partite di vari campionati? Se ve lo state chiedendo, o ve lo siete chiesto nel corso della vostra vita, la risposta è sì, senza dubbio. Perché adesso ne abbiamo anche la prova.

Quello che vi stiamo per raccontare – una vincita centrata sul sito PlanetWin365 – è proprio la dimostrazione pratica di questa storia. Un vero e proprio colpo che fa tremare i polsi di tutti quelli che vincono sì moltissimo ma giocando una, o al massimo due partite. Questa è decisamente la prova concreta che tutto può succedere. Basta saper giocare, studiare bene, e poi ovviamente essere un poco fortunati. Serve sempre, ovvio. Però qui la cosa appare abbastanza diversa, è proprio la ricerca di partite che possono proprio finire in quel modo. Una combo perfetta. Sei combo perfette a dire il vero, tutte identiche. E prontamente uscite. Quote superiori tutte a due volte la posta, ma che non hanno mai raggiunto tre volte. Ecco, andiamo a vedere quello che è successo.

Scommesse, ecco il colpo da 12mila euro

Allora, prima guardiamo la vincita: 12.945euro con un bonus di 958,89 euro. Ma come è stato possibile? Allora, questa schedina è composta da sei partite che hanno tutte un identico risultato pronosticato: vittoria di una squadra + goal. Sì, una combo perfetta.

La prima partita centrata è della Premier League, con Aston Villa-Bournemouth; poi c’à una del Portogallo, con Braga-Vizela; ci trasferiamo in Germania con Heidenheim-Lipsia, poi andiamo in Repubblica Ceca con Sparta Praga-Ostrava, continuiamo con la Turchia con Galatasaray-Pendikspor e chiudiamo il giro del Mondo con l’Arabia Saudita, visto che l’ultimo match pronosticato è Al Nassr-Al Feiha. Una schedina meravigliosa che ha permesso davvero di sognare. Ah, volete sapere quanti soldi sono stati investiti per riuscire a vincerne così tanti? Subito accontentati: 40euro. Non male vero?