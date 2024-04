Manchester United-Sheffield United, Premier League: formazioni, pronostici

Manchester United-Sheffield United è un recupero della ventinovesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Il Manchester United domenica ha evitato per un pelo quello che sarebbe stato l’ennesimo psicodramma della stagione, riuscendo a staccare il pass per la finalissima di FA Cup. Dove, proprio come accadde un anno fa, incontrerà i cugini del Manchester City e potrà dunque prendersi la rivincita.

Che fatica, però, per fare fuori il “piccolo” Coventry, club di Championship. Che a sorpresa è arrivato a giocare la prestigiosa semifinale della coppa nazionale più importante. I Red Devils, in vantaggio 3-0 fino a 20 minuti dalla fine, si sono fatti clamorosamente riacciuffare in meno di mezz’ora dagli Sky Blues, incassando la rete del pareggio in pieno recupero. E la frittata sembrava fatta al 120′, quando il gol del 4-3 di Torp è stato annullato perché viziato da fuorigioco. Ci sono poi voluti i calci di rigore per piegare la squadra che milita nel campionato cadetto, scongiurando una figuraccia che avrebbe fatto parecchio rumore. Ha tirato un sospiro di sollievo anche l’allenatore Erik ten Hag, che spera ancora in una improbabile riconferma. Il suo Manchester United non può assolutamente mancare la qualificazione ad una tra Europa e Conference League. Al momento è settimo, a pari punti con il Newcastle, anch’esso impegnato in un recupero infrasettimanale.

Bruno Fernandes e compagni ospiteranno a Old Trafford il fanalino di coda Sheffield United, che attende solo la matematica di una retrocessione annunciatissima. Le Blades di Chris Wilder non sono state mai realmente in corsa per la salvezza e dopo un solo anno di Premier League si apprestano a tornare mestamente in Championship. Impressionante il numero di gol che hanno subito finora: sabato ne hanno incassati altri quattro dal Burnley (1-4), arrivando a sfiorare addirittura quota 90 (per adesso sono 88).

Come vedere Manchester United-Sheffield United in diretta tv e in streaming

Manchester United-Sheffield United è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

I tre punti dovrebbero arrivare senza problemi per il Manchester United. Però non è da escludere che, alla luce delle numerose assenze in difesa – ten Hag dovrà schierare Casemiro centrale – lo Sheffield United possa realizzare almeno una rete a Old Trafford. Previsti più di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Manchester United-Sheffield United

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Casemiro, Maguire, Wan-Bissaka; McTominay, Mainoo; Garnacho, Bruno Fernandes, Diallo; Hojlund.

SHEFFIELD UNITED (3-5-2): Grbic; Holgate, Ahmedhodzic, Trusty; Bogle, Hamer, Arblaster, Souza, Osborn; McBurnie, Brereton Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1