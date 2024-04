Lotto, quaterna da oltre centomila euro con questi numeri

Lotto, la quaterna è di quelle che fanno la storia di questo gioco. Il colpo da oltre centomila euro centrato con questi numeri. Ecco dove e quello che è successo

Quaterna secca che vale oltre 100mila euro. Un colpo clamoroso visto anche che l’importo messo in gioco è stato solamente un euro. Sì, un solo euro per cambiare la propria vita. Un solo euro per riuscire in quello che tutti i giocatori del Lotto sognano nel corso della propria vita.

Il fatto – così come viene svelato da Agimeg.it – è successo in Toscana e precisamente nella città di Livorno. Sul mare. Magari è stato proprio guardando le onde che questo fortunato giocatore ha deciso di giocare quei quattro numeri che gli permetteranno di passare un bel poco di tempo in serenità. O magari sono numeri arrivati in sogno, oppure sono numeri che giocava di tempo. Com’è, effettivamente, non è che lo sappiamo, sappiamo però quanto è riuscito a vincere.

Lotto, ecco i dettagli della vincita

Quella di Livorno ovviamente è stata la vincita più alta di uno degli ultimi concorsi del gioco del Lotto. Perché la cifra esatta portata a casa è stata 120mila euro. Una quaterna su ruota secca in una ruota che guarda il caso si affaccia sul mare. Sì, il colpo grosso è stato centrato su Cagliari.

La storia dei numeri non la conosciamo, perché difficilmente inoltre l’uomo o la donna in questione rivelerà la propria identità. Di solito quando vengono fuori delle vincite del genere è sempre meglio rimanere nell’anonimato, per non trovarsi “assaliti” da parenti che non ci parlano oppure da amici che nemmeno sapevamo di avere. Tutti alla ricerca di qualcosa. Bene, detto e ribadito questo, andiamo a scoprire con quali numeri è stato fatto bottino pieno: 31-44-72-86. Tutti estratti a Cagliari e tutti giocati dalla persona in questione. Che forse non ci credeva nemmeno più di tanto vista la modica cifra investita. Ma che adesso ha riempito le proprie tasche. Auguri a lui.