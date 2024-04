Ajax-Excelsior, Eredivisie: streaming, probabili formazioni, pronostici

Ajax-Excelsior è un match della trentunesima giornata di Eredivisie e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Mancano quattro giornate al termine della Eredivisie ed al quartiere generale dell’Ajax iniziano a fare i primi calcoli. La stagione dei Lancieri finora è stata a dir poco disastrosa, un po’ su tutti i fronti. Il glorioso club di Amsterdam è praticamente all’anno zero e deve fare i conti con le difficoltà che solitamente si incontrano quando si inizia un nuovo ciclo ma nessuno poteva immaginare un’annata così al di sotto delle aspettative.

Ad un mese dalla fine del campionato la squadra guidata da John van’t Schip è soltanto quinta e le possibilità di acciuffare l’AZ Alkmaar, momentaneamente quarto, sembrano davvero irrisorie. Sette, infatti, sono i punti che separano le due squadre: l’Ajax però ha il dovere di provarci ed il calendario, apparentemente in discesa, infonde una certa fiducia. Al contempo Brobbey e compagni devono guardarsi le spalle e proteggere quantomeno la quinta piazza, che grazie al successo del Feyenoord in coppa nazionale garantirà l’accesso al secondo turno di qualificazione della prossima edizione dell’Europa League.

L’Ajax deve difendere il quinto posto

Se i Lancieri dovessero invece classificarsi dal sesto posto in giù sarebbero obbligati, a fine torneo, a giocare i playoff di accesso alla Conference League.

Nel match infrasettimanale con l’Excelsior, club di Rotterdam, l’obiettivo dell’Ajax sarà quello di aumentare la distanza dalle inseguitrici, NEC e Utrecht, che hanno rispettivamente un punto e tre punti in meno. Gli uomini di van’t Schip sono reduci dalla vittoria casalinga contro il Twente (2-1), che ha fatto in parte dimenticare la prestazione da incubo nella “classica” del calcio olandese con il Feyenoord, terminata con un umiliante 6-0. Ha vinto anche l’Excelsior nell’ultimo fine settimana, travolgendo 4-0 il fanalino di coda Volendam. Successo assai prezioso, visto che la squadra di Marinus Dijkhuizen è ancora impelagata nella lotta per non retrocedere.

Come vedere Ajax-Excelsior in diretta tv e streaming

La sfida tra Ajax e Excelsior, valida per la trentunesima giornata di Eredivisie, è in programma mercoledì alle 21:00 e sarà possibile seguirla in diretta streaming sul sito mola.tv. Il servizio on-demand è riuscito ad accaparrarsi in esclusiva tutte le partite del massimo campionato olandese di calcio. Per vedere i contenuti alla piattaforma è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 3,99 euro.

Il pronostico

L’Ajax dovrebbe aver superato il “trauma” del 6-0 con il Feyenoord e verosimilmente avrà la meglio in questa sfida, sulla carta alla portata, contro l’Excelsior. Difficile, al tempo stesso, che riesca a tenere anche la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Ajax-Excelsior

AJAX (3-4-2-1): Rulli; Sutalo, Kaplan, Hato; Rensch, Mannsverk, Tahirovic, Taylor; Godts, Bergwijn; Brobbey.

EXCELSIOR (4-2-3-1): van Gassel; Benita, Horemans, Yaakoubi, Zagre; Goudmijn, Baas; Fernandes, Duijvestijn, Lamprou; Omorowa.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1