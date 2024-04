Superenalotto, UFFICIALE: rinviata la prossima estrazione

Superenalotto, UFFICIALE: è stata rinviata la prossima estrazione di uno dei giochi più amati dagli italiani. Ecco quello che sta succedendo

Attenzione attenzione. La prossima estrazione del Superenalotto è stata ufficialmente rinviata come da comunicato uscito nei giorni scorsi sul sito ufficiale del gioco. E viene spiegato anche il motivo.

Quindi, se di solito giocate gli stessi numeri fareste davvero bene, almeno per questa settimana di cambiamenti, a giocare in abbonamento. E se lo avete già fatto per la giornata di oggi avete fatto bene, visto che non parliamo del concorso in programma tra poche ore ma di quello di giovedì prossimo che come sappiamo coincide con la festività del 25 aprile in Italia. Le estrazioni, inoltre, sono già state ricalendarizzate, quindi sotto a questo articolo potrete trovare quelle che sono tutte le dati utili.

Superenalotto, ecco quando si recupera l’estrazione

Sì, perché è già tutto messo nero su bianco da parte del Superenalotto. Quindi se prendete carta e penna oppure vi salvate questo articolo tra i preferiti, allora potrete stare sereni che tutto andrà per il verso giusto.

L’estrazione del concorso n.65 del 25 aprile slitta all’indomani, venerdì 26 aprile; quella del concorso n.66, che di norma si sarebbe dovuta svolgere di venerdì, è posticipata a sabato 27 aprile. Quella del concorso n.67, dunque quella di sabato, sarà infine recuperata in un giorno in cui non è prevista nessun’altra estrazione: lunedì 29 aprile. Tutto chiaro? Pensiamo di sì, di essere stati assai limpidi in quello che abbiamo scritto. Quindi questa settimana non ci sarà l’estrazione di giovedì e invece la prossima ci sarà un’estrazione di lunedì. Così è ancora più semplice. E ve lo rendiamo ancora più chiaro: nella settimana che stiamo vivendo le estrazioni saranno oggi, martedì 23 aprile, venerdì 26 aprile e sabato 27 aprile.