10eLotto, 50mila euro con queste due modalità speciali

Il 10eLotto è praticamente il gioco del momento: un doppio colpo da 50mila euro con le due modalità speciali. Ecco come e dove è successo

Sta diventando decisamente il gioco del momento. Il 10eLotto, nato più o meno quindici anni fa, che è un gioco legato soprattutto all’estrazione del Lotto, regala giorno dopo giorno delle vincite davvero straordinarie. E in questo caso parliamo di una doppia vincita che ha fruttato la bellezza di 50mila euro.

Il tutto è successo in una sola e unica regione, la Calabria. In due province diverse, a Reggio Calabria e a Cosenza. Una storia, raccontata da Agimeg.it, che ci svela come si possa tranquillamente vincere anche giocando in una modalità diversa dalla solita. Ma quale? Scopiamolo insieme.

10eLotto, colpo con la modalità frequente

Il 10eLotto permette come vi abbiamo spiegato più volte di giocare sia nella modalità classica, quella appunto legata al Lotto, sia in quella frequente, quella che permette di pronosticare dei numeri ogni cinque minuti. Ed è proprio in questo modo che hanno festeggiato in Calabria.

“Nel primo caso, a Reggio Calabria, la vincita più alta di di giovedì 8 aprile con un colpo da 30.000 euro grazie a otto numeri indovinati su otto in modalità istantanea, a fronte di una giocata di appena 3 euro. A Rose invece la vincita è stata di 20.000 euro con appena 1 euro giocato e nove numeri su dieci indovinati in modalità frequente”. Rose è un piccolo centro in provincia di Cosenza, nella zona nord del territorio calabro. Quindi una doppia vincita straordinaria con un totale di solamente 4 euro investiti. Insomma, il 10eLotto è un gioco che piace molto e che continua come detto a sfornare delle vincite davvero assai interessanti per tutti quelli che ne sono appassionati. Di queste storie ve ne abbiamo raccontate davvero tante e siamo sicuri che da qui ai prossimi giorni ne spunteranno fuori altre. Incredibile ma vero: non passa un’estrazione senza una vincita del genere.