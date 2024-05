Gratta e vinci, trucco semplicissimo: puoi farlo anche tu

Gratta e vinci, se vuoi esserne sicuro ti basta fare questo: nel loro caso è stato sufficiente. Questo trucco è semplicissimo.

È successo due volte a distanza di pochissimo tempo. E se qualcuno dubitava del fatto che la fedeltà fosse un valore imprescindibile, stavolta dovrà forse ricredersi. Perché non è affatto casuale che quello di cui stiamo per darvi notizia sia accaduto nelle medesime circostanze. È la prova, semmai, che tutti aspettavamo.

Sono due le storie che vogliamo raccontarvi. Diverse, sì, ma legate da un denominatore comune. Iniziamo dalla vicenda che si è verificata a La Bresse, in Francia, nella regione del Grand Est. Qui risiede l’uomo del quale tanto si sta parlando al di là delle Alpi, per via di un episodio di cui si è reso protagonista. È un giocatore abituale, per cui non aveva stupito nessuno, in un primo momento, vederlo calcare l’ingresso del punto vendita, gestito dal direttore Brice Monteiro de Sousa, in cui era solito recarsi.

Una capatina giornaliera era praticamente doverosa e tutti, di conseguenza, nel negozio, lo conoscevano. L’ultima volta, sabato scorso, si è presentato alle 12:30 e ha chiesto all’impiegato di comporre per lui un “kit” che includesse 50 euro di biglietti delle Lotterie istantanee. Tra questi Gratta e vinci, sebbene ancora non lo sapesse, ce n’era uno che, da lì a breve, gli avrebbe cambiato la vita.

Gratta e vinci, la fedeltà premia sempre

Quel giorno, l’uomo in questione ha vinto mezzo milione di euro. Se n’è accorto subito dopo e ha fatto dietrofront per tornare in ricevitoria e accertarsi di non aver preso un granchio. Per fortuna, aveva ragione. Ha vinto la stessa cifra che un altro giocatore, sempre in Francia ma a Valenza, più precisamente a Drôme, ha incassato l’indomani.

Ad accomunare il secondo uomo al protagonista della prima storia è la fedeltà dimostrata nei confronti del suo punta vendita del cuore. Anche lui, come l’altro, si recava a giocare sempre nello stesso posto. Si sedeva in fondo, ha riferito la commessa, mentre quel giorno si aggirava nervosamente per il locale, come se fosse irrequieto. Come, ipotizziamo, se in cuor suo sapesse già che quel giorno sarebbe diventato ricco grazie a un grattino.

Anche lui ha vinto 500mila euro, solo che dopo la scoperta ha avuto bisogno di un bicchiere d’acqua e di una sedia: stava per svenire. E lo crediamo bene. Ritrovarsi dinanzi a una cifra del genere e alla certezza che la propria vita sta per cambiare, deve fare questo effetto qui. Chissà se lo sapremo mai…